Thedinghausen und Fischerhude im Kreispokal-Finale

Verden - Im Fußball-Kreispokal der Frauen erreichte der TSV Fischerhude-Quelkhorn das Finalticket durch einen 9:1-Kantersieg beim TSV Brunsbrock II. Auch der TSV Thedinghausen machte den Finaleinzug durch einen 2:1- Heimsieg über den TSV Bierden perfekt.

TSV Brunsbrock II - TSV Fischerhude-Quelkhorn 1:9 (1:4). Die Gäste waren in der Anfangsviertelstunde wacher und legte früh durch Nele Brüning das 1:0 vor (4.). In der Folge kamen die Roten Teufel besser ins Spiel und glichen durch Ronja Luttmann aus. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit brachten Johanna-Luisa Freese und Laura Döbrich den TSV Fischerhude-Quelkhorn aber dann mit dem 3:1 auf die Siegerstraße. In der Folge hatten die Gäste per Elfmeter das 4:1 auf dem Fuß, schossen das Leder jedoch über die Querlatte (41). Nur zwei Minuten später zeigte der Schiedsrichter nach einem eher gängigen Zweikampf überraschend erneut auf den Punkt und diesmal verwandelte Katharina Rodig zum entscheidenden 4:1. In der zweiten Hälfte legten die Gäste durch Treffer von Joyce Hennings (2), Katharina Rodig und Anna Oeltjen zum 8:1 nach. Den Schlusspunkt setzte Brunsbrock ungewollt durch ein Eigentor (90.).

TSV Thedinghausen - TSV Bierden 2:1 (1:1). In einer spannenden und umkämpften Partie leisteten sich beide Teams einen Schlagabtausch auf Augenhöhe. Thedinghausen kam besser ins Spiel und dominierte die Anfangsphase. Nach einigen vergebenen Torchancen war es Marela Hüneke, die eine Vorlage von Joana Vogel zur Führung verwandelte. Anschließend war Bierden am Drücker und glich durch Jana Schultze in der Schlussminute der ersten Hälfte zum 1:1 aus. Auch nach dem Wechsel blieb die Partie hart umkämpft, zwingende Torchancen blieben jedoch Mangelware. Letztendlich gab Thedinghausens Effizienz im Torabschluss den Ausschlag, als Joana Vogel erneut auflegte und Jana Holzgrabe den Finaleinzug mit dem 2:1-Siegtreffer perfekt machte. (83.).

pst