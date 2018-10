FSV: Tavan zuversichtlich gegen Hambergen

Langwedel - Bereits zu Saisonbeginn lieferte der FSV Langwedel-Völkersen beim 1:2 in Hambergen eine starke Leistung ab, schnupperte an einem Punktgewinn.

„In der zweiten Halbzeit waren wir drückend überlegen. Daran sollten wir uns erinnern, wenn wir am Mittwoch das Heimspiel und damit schon das Rückspiel an diesem Ausweichtermin bestreiten. Den Punkt, den wir damals und auch zuletzt in Bassen haben liegen lassen, wollen wir uns dieses Mal holen“, versprüht FSV-Coach Emrah Tavan Zuversicht.

Doch er weiß natürlich, dass die Trauben schon enorm hoch hängen. „Hambergen ist das stärkste Team der Liga, Aufstiegskandidat Nummer eins. Doch auch sie werden irgendwo Punkte lassen – am besten bei uns!“ Fehlen werden Pamplong (privat), Rohlfs (Urlaub) und weiter Gehrke.

