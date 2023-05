Jessica Lynn Thomas dominiert Dressurprüfung in Okel

Jessica Lynn Thomas glänzte im Dressurviereck. Archiv © Wächter

Die Verdener Reiter und Reiterinnen sind weiter erfolgreich. Im Rahmen der Okeler Dressurtage sicherte sich Jessica Lynn Thomas mit Be my love, einer fünfjährigen Hannoveraner Stute von Bon Coeur (MV Floriscount), den Sieg in der zweiten Abteilung einer Dressurpferdeprüfung der Klasse L, die gleichzeitig als Qualifikation für das Bundeschampionat galt.

Verden - Das Verdener Duo erhielt für seine Performance eine tolle Wertnote von 8,6. In der ersten Abteilung wurde Ellen Bruun (RV Aller-Weser) auf Royal Black Diamond Zweite. Schon zuvor hatten Jessica Lynn Thomas und Be my love in der Einlaufprüfung geglänzt und den Sieg mit einer 8,2 davongetragen. Jessica Lynn Thomas holte sich aber auch den zweiten Platz in einer M*-Dressur sichern. Gestartet war sie mit dem Hengst Lodewijk, mit dem sie für die gemeinsame Vorstellung im Viereck von den Richtern eine Wertung von 69,394 Prozent erhielt. Mit ihrem zweiten Pferd, der Stute Thomson Beyonce, belegte die Schwedin, die für den RV Aller-Weser startet, Platz vier. In der A**-Dressur wurde Vereinskollegin Rita Cordes auf Solana Lauries mit einer Wertnote von 8,20 ebenfalls Zweite.

Hilmar Meyer Dritter im S**-Springen

Auf der Reitanlage der Familie Forkert fand das traditionelle Springturnier mit Prüfungen bis zur schweren Klasse statt. In einem Zeitspringen der Klasse S**, das zu den Höhepunkten der fünftägigen Veranstaltung zählte, belegte Hilmar Meyer Platz drei. Gestartet war der erfahrene Reiter aus Morsum mit Karamell, einem neunjährigen Hannoveraner Wallach. Bettina Bemmann vom RV Aller-Weser gewann ein L-Springen im Sattel von Lux, einem 12-jährigen Hannoveraner Wallach von Laiht (MV Prestige Pilot). Annina Nordström aus Thedinghausen war mit Cas-Pamina, einer siebenjährigen Oldenburger Stute (Casalido x MV Pablo), in einer Springpferdeprüfung der Klasse L und M* erfolgreich. Das Paar erhielt bei beiden Darbietungen eine Wertnote von 8,60.

Weitere starke Plätze für Kreis-Reiter

Julie Mynou Diederichsmeier, die derzeit von Erfolg zu Erfolg springt, belegte auf Choccoloca Platz fünf auf S*-Level und auf So Gaga Platz drei in einem Springen der Klasse M**. Im M**-Springen konnte sich Mylene Nagel mit Makani für den RV Aller-Weser einen starken sechsten Platz schnappen. Auch Vereinskollege Stephan Dubsky ging im M*-Springen an den Start, wo er auf Pedro mit Platz zwei eine tolle Leistung zeigte. Oliver Ross (RV Aller-Weser) und Otto de la Roche wurden in einem weiteren M*-Springen Sechste. Im A**-Springen punktete Nadine Wahlers (RV Aller-Weser) auf Bold Type als Zweite vor Oliver Ross und Crunch der Elf, die den dritten Platz belegten. kk