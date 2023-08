Jente Kuper schießt TSV Fischerhude-Quelkhorn zum 2:1-Auftaktsieg

Von: Ulf Horst von der Eltz

Sieg und Nase gebrochen: Jente Kuper (am Ball) schoss Fischerhude-Quelkhorn per Doppelpack zum 2:1. © Hägermann

Gelungener Start für den TSV Fischerhude-Quelkhorn: Die Burmeister-Elf feierte in der Frauen-Bezirksliga einen 2:1 (1:1)-Heimsieg über Titelanwärter SV Ahlerstedt-Ottendorf II.

Fischerhude – „Wir haben verdient gewonnen, das Team hat sich taktisch an die Vorgaben gehalten“, so Bernd Burmeister. Der Trainer sah allerdings einen teuer erkauften Triumph, Matchwinnerin Jente Kuper brach die Nase – Ausfallzeit ungewiss. In der Mittelfeldzentrale kompensierte das aber Jule Schuhmacher.

Nachdem Nora Burmeister die frühe Führung vergeben hatte (2.), wurde die Heimelf durch die Schnittstelle der Viererkette ausgekontert, Janina Jung traf im zweiten Versuch zum 0:1 (5.). Fischerhude erhöhte den Druck und wurde belohnt: Burmeister spielte sich stark durch, wurde gefoult – den Strafstoß nutzte Jente Kuper zum 1:1 (21.). Burmeister und mit einer Top-Chance Chiara Kommnick vergaben die mögliche Pausenführung.

Franziska Dwortzak bereitet Entscheidung vor

Auch in Hälfte zwei boten die Teams ein gutes Niveau, beide spielten auf Sieg. In der Fischerhuder Abwehr dirigierte Nele Brüning stark, verteidigte zunächst im Zentrum und später links mit den Kolleginnen fast alles weg. Für den 2:1-Siegtreffer sorgte Kuper nach feinem Pass von Zugang Franziska Dwortzak (76.). Auch die Neuen Antonia Meyer-Pieling, Malin Bahrenburg und Janne Grobler fügten sich gut ein. Kuper vergab das 3:1, sodass es kurz vor Schluss noch einmal gefährlich wurde.

Fischerhude-Quelkhorn: Ni. Brüning - Kittner, Kommnick (69. Dwortzak), Meyer-Piening (57. Grobler), Kuper, Thran (46. Gosse), Schuhmacher, Ne. Brüning, Burmeister (83. Koch), Klee, Hohenstein (37. Bahrenburg).