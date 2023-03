Jente Kuper gibt ihr Debüt für Fischerhude

Von: Frank von Staden

Jente Kuper © Privat

Es sollte eine Pflichtaufgabe sein, doch auf die leichte Schulter dürfen Fischerhudes Bezirksliga-Fußballerinnen den kommenden Gast aus Geestland natürlich nicht, der sich am Sonntag (13 Uhr) an der Wümme vorstellt.

Fischerhude – „Eine vor allem auf die Defensive bedachte Mannschaft, die jetzt im Abstiegskampf so langsam punkten muss, wenn es noch was mit dem Klassenerhalt werden soll. Deshalb sollten wir uns auf ein Geduldspiel einstellen, um den Abwehrriegel der Geestländerinnen knacken zu können“, erinnert sich Fischerhudes Coach Bernd Burmeister noch an ein zähes Hinspiel, das die Hausherrinnen damals mit 2:0 für sich entscheiden konnten.

Personell kann Burmeister dieses Mal aus dem Vollen schöpfen. Ihre erste Partie für Fischerhude kann dabei Jente Kuper nach ihrer Rückkehr aus den USA bestreiten, „die Freigabe ist jetzt erteilt worden“, so Burmeister.