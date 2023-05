Jente Kuper beschert Fischerhude im Derby noch ein spätes 2:2

Von: Frank von Staden

Bassens Torschützin Nina Kobelt (r.) versucht hier Fischerhudes Inga Thran zu enteilen. © Hägermann

Keinen Sieger gab es am Wochenende im Bezirksliga-Derby der Frauen zwischen dem TSV Bassen und dem TSV Fischerhude-Quelkhorn, das 2:2 (1:1) endete. Die Tore erzielten Aline Stenzel (39.) und Nina Kobelt (69.) für die Gastgeberinnen, für die Wümme-Elf trafen Mascha Laucke (26.) sowie Jente Kuper (89.).

Bassen/Fischerhude – In der Anfangsphase dieser Begegnung besaßen dabei die Gäste mehr Spielanteile. „Beim Treffer zum 0:1 haben wir schon gehörig Schützenhilfe geleistet, denn ein schlecht getimter Rückpass landete bei Torjäger Mascha Laucke, die die Restabwehr inklusive Torfrau umspielte und zum Führungstreffer einschob“, haderte da Bassens Uwe Norden später. In der 39. Minute aber der verdiente Ausgleich durch Aline Stenzel, die von Ann-Kristin Willms bedient den Ball ins lange Eck schlenzte. Nach Wiederbeginn hatten dann die Bassenerinnen etwas mehr vom Spiel. Zunächst verpasste Nina Kobelt per Kopf ebenso das Tor wie wenig später Aline Stenzel aus aussichtsreicher Position. In der 69. Minute gelang dann Nina Kobelt nach Zuspiel von Annika Freymuth mit einem Schuss in den oberen Torwinkel die zu dem Zeitpunkt verdiente Führung. Fischerhude warf in den Schlussminuten alles nach vorne und traf in der 87. Minute durch Jente Kuper die Unterkante der Latte. Ein direkt verwandelter Kuper-Freistoß führte in der Schlussminute dann zum 2:2.

„Wir hatten in der zweiten Halbzeit die Chance, entscheidend in Führung zu gehen. Das Glück, was sonst wir in den jüngsten Begegnungen beider Teams hatten, war heute bei unserem Gast mit dem späten Ausgleichstreffer“, so Nordens Fazit. Und Fischerhudes Jörg Evers meinte: „Da wir vor allem in der ersten Hälfte sehr dominant waren, geht das Ergebnis so in Ordnung. Letztlich haben beide Teams eine gute Leistung geboten.“