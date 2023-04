Bassens Keeperin Jennifer Schmidt verhindert Schlimmeres

Von: Frank von Staden

Jennifer Schmidt © Privat

Nur ganz wenig zu bestellen hatten Bassens Bezirksliga-Fußballerinnen bei ihrem Auftritt beim Spitzenreiter MTV Jeddingen, dem die Grün-Roten verdient mit 1:4 (1:2) unterlagen. Den einzigen Bassener Treffer erzielte Aline Stenzel kurz vor der Pause zum 1:2 (45.).

Bassen – In der ersten halben Stunde war es die Heimmannschaft, die das Spielgeschehen an sich riss. Schon in der achten Spielminute gelang dem Spitzenreiter im Anschluss an einen Eckball die Führung. In der Folgezeit spielte Jeddingen immer wieder mit viel Tempo in Richtung des Bassener Tores. Torfrau Jennifer Schmidt, die einen frühzeitigen höheren Rückstand mehrfach mit starken Paraden verhinderte, stand immer wieder im Brennpunkt. In der 44. Minute fiel dann aber doch das 2:0. Direkt vor dem Pausenpfiff dann das 2:1 durch Aline Stenzel, die einen von Nina Kobelt getretenen Freistoß per Flugkopfball zum Pausenstand ins Tor wuchtete. Nach dem Wiederbeginn hatte der TSV gleich eine gute Gelegenheit zum Ausgleich, aber Rebecca Schygiel hatte kein Glück im Abschluss. Danach zeigten sich die Bassenerinnen ebenbürtig, fingen sich aber erneut nach einem Eckstoß das 1:3. In der Schlussphase senkte sich ein wohl eher als Flanke gedachter Schuss von der Außenposition ins lange Eck zum 4:1-Endstand.

TSV Bassen: Schmidt - Weigandt, Norrenbrock, Werth, JTrimpert, Edert, Gäbelein, Willms, Stenzel, Allert, Kobelt, Schygiel, Maruschke. vst