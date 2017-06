Jason Mischke kämpft sich auf den dritten Platz

44. Klaus-Prieser-Turnier: 105 Teilnehmer bei Achimer Ringern / Auch Blerim Mutisi holt Bronze

+ Mit hervorragenden Ergebnissen beschlossen die Achimer Ringer ihr 44. Klaus-Prieser-Turnier.

Achim - Das 44. Klaus-Prieser-Turnier der Achimer Ringer war mit Gästen aus Dänemark und den Niederlanden auch international besucht. Titelverteidiger Thor Nyköbing aus Dänemark konnte nicht teilnehmen, wurde aber durch Vereine wie den Herning Brydeklub oder BK Trott Aarhus würdig vertreten. Den Gesamtsieg holte diesmal Thrott Aarhus. Der TSV Achim stellte sechs Nachwuchsringer. Jason Mischke hatte als Ältester des Sextetts in der Gewichtsklasse bis 54 kg fünf Gegner, vorwiegend aus Dänemark. In der ersten Runde kämpfte er gegen Jonas Johansen. Hier konnte Jason gegen den zwei Jahre älteren und wesentlich erfahreneren Ringer nur Gegenwehr leisten, verlor aber schließlich mit 0:18 Punkten. In den darauffolgenden Kämpfen wurde Jasons Kampfgeist dann belohnt. Gegen Nikolaj Lund von Thrott Aarhus lag der Achimer zunächst mit 2:8 Punkten hinten, ehe er durch tolle Konter noch vor der Pause auf 8:10 verkürzte. In die zweite Runde ging er dann hoch konzentriert und glich durch weitere Konter auf 12:12 aus, wobei er die letzte Wertung machte und so das Duell gewann. Den dritten Kampf konnte Jason klarer für sich entscheiden. Durch einen Überstürzer und einer guten Bodentechnik holte er einen Schultersieg. Da der folgende Kampf gegen Asbjörn Fuglsang verloren ging und sein letzter Gegner nicht angetreten ist, landete Jason Mischke auf einem sehr guten dritten Platz.