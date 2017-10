Jashari: Erneut ein fataler Fehlgriff – 0:2

Oberliga: Uphuser Keeper patzt gegen Sulingen

+ © Hägermann Meist in der Sulinger Deckung chancenlos: Vafing Jabateh (Mitte) konnte sich auch in dieser Szene gegen Atsushi Waki (rechts) und Rajann Leymann nicht entscheidend in Szene setzen. Nach dem 0:2 ist der Stürmer mit seinem TB Uphusen Schlusslicht. © Hägermann

Uphusen - Von Ulf von der Eltz. So hatte sich Fabrizio Muzzicato seine Premiere wahrlich nicht vorgestellt: Nach der 0:2 (0:2)-Pleite am Sonntag gegen den TuS Sulingen rutschte der TB Uphusen auf den letzten Platz der Fußball-Oberliga ab. „Es war insgesamt ein schwaches Match von uns, alle spielten irgendwie zu unbeweglich, zu träge und mit zu wenig Lauffreude“, ärgerte sich der neue Chef-Trainer am Arenkamp.