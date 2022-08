Verdens neue Nummer eins Jascha Tiemann – Lob von Rivale Stefan Wöhlke

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Energisch zugepackt: Jascha Tiemann schnappte sich zumindest für die ersten Wochen den Platz im Tor des Landesligisten FC Verden 04. © Hägermann

Zum Saisonstart steht eine neue Nummer eins beim Fußball-Landesligisten FC Verden 04 zwischen den Pfosten: Jascha Tiemann hat sich vorerst den Posten von Stefan Wöhlke gekrallt und will ihn durch gute Leistungen auch festhalten. Der Zugang aus Schwachhausen profitierte von seiner guten Vorbereitung, die der bisherige Platzhirsch aus verschiedenen Gründen nicht absolvieren konnte.

Verden – Der traumhafte Start des FC Verden 04 in die Fußball-Landesliga war auch für ihn persönlich traumhaft: Jascha Tiemann hütete beim 4:2 über Top-Favorit TuS Harsefeld am Sonntag gleich im ersten Punktspiel das Tor der Allerstädter. Als neue Nummer eins für die anfänglichen „drei, vier, fünf Partien“, wie es Coach Frank Neubarth ausdrückte, will der Zugang aus Schwachhausen im Duell mit dem bisherigen Platzhirsch Stefan Wöhlke diesen Posten verteidigen.

„Klar, ich möchte ihn nicht mehr hergeben, muss ihn aber natürlich auch durch Leistungen bestätigen“, formuliert der 23-Jährige auf Nachfrage dieser Zeitung seine Ziele für die kommenden Wochen. Allgemein hatte er zunächst seine Pläne am Hubertushain gehalten: „Jeder will ja spielen. Ich hatte mir vorgenommen, erst mal in Niedersachsen Fuß zu fassen und so viele Anteile wie möglich zu bekommen. Denn hier ist die Leistungsdichte in der Landesliga natürlich größer als in Bremen.“

Stefan Wöhlke: Verletzung, Hochzeit, Hoffnung auf Comeback

Was Tiemann zum Vorteil gereichte: Der Erzieher an der Grundschule in der Witzlebenstraße in Bremen absolvierte die komplette Vorbereitung, erhielt auch in den Tests seine Chancen – und lieferte überzeugende Auftritte. Genau in dieser Hinsicht besaß Kontrahent Stefan Wöhlke erhebliche Nachteile. Der bisherige Stammkeeper: „Am Anfang bin ich wegen muskulärer Probleme im unteren Rückenbereich ausgefallen, die mich mittlerweile wieder plagen.“ Zwischendurch verpasste das 28-jährige Eigengewächs allerdings Trainingseinheiten aus einem höchst erfreulichen Grund – Wöhlke heiratete am 21. Juli.

„Bei den ganzen Voraussetzungen hatte ich schon geahnt, dass Jascha am Freitag zur neuen Nummer eins gekürt werden würde. Selbst wenn die Trainer-Entscheidung zu meinen Gunsten ausgefallen wäre, hätte ich wegen der Rückenprobleme verzichtet.“ Der Konstrukteur bei einer Verdener Firma bedauert den vorläufigen Verlust des Stammplatzes natürlich, zeigt sich gegenüber dem Rivalen aber fair: „Jascha hat sich das durch seine Leistungen absolut verdient. Da bin ich auch irgendwie beruhigt, denn gegen Harsefeld hat er super gespielt. Es zählt in da der Teamgedanke.“

Ich habe gehalten, was ich halten konnte. Einige Sachen hätte ich aber auch mehr spielerisch lösen können.

Was nicht heißen soll, dass der Frischvermählte die Pole-Position einfach so hergibt. Da Coach Frank Neubarth sich nur für die ersten Wochen festgelegt hat, will sich Wöhlke in die Startelf zurückkämpfen: „Da sehe ich meine Chance, werde mich richtig reinhauen. Und dann sehen wir, ob es reicht.“ Große Hoffnung setzt er in Physiotherapeutin Finja Plüschke, mit deren Hilfe er sich aufs entsprechende Fitness-Level hieven will. Denn eines ist Stefan Wöhlke klar: „In den vergangenen Jahren hatte ich noch nie so einen starken Konkurrenten und daher meinen Platz eigentlich immer sicher. Jetzt ist Jascha mir einen Schritt voraus.“

In diesen ersten Saisonwochen vertraut Tiemann, der als Knirps während der WM 2006 zu einem glühenden Verehrer der italienische Legende Gianluigi Buffon gewachsen ist – „wegen ihm bin ich überhaupt erst Torwart geworden“ – auf seine Stärken. Die 1,90 Meter Körpergröße komme ihm auf der Linie entgegen, beim Mitspielen fühlt sich der Bremer ebenfalls gewappnet: „Da habe ich in Schwachhausen viel dazugelernt.“ Es gibt indes auch Sachen, bei denen der 23-Jährige Luft nach oben habe: „In der Athletik muss ich mich noch weiterentwickeln. Die Erfahrung hat Stefan mit natürlich ohnehin voraus.“ Mit seiner Leistung im Harsefeld-Match war Tiemann schon mal zufrieden, „ich habe gehalten, was ich halten konnte. Einige Sachen hätte ich aber auch mehr spielerisch lösen können.“

Jascha Tiemann sieht die Atmosphäre als Faustpfand

Die Atmosphäre am Hubertushain sieht der Bremer als Faustpfand im Ringen um einen Spitzenplatz: „In den Heimspielen müssen wir ungeschlagen bleiben, dann ist alles möglich. Mal sehen, wo wir im Winter stehen.“ Im Team fühlt sich Tiemann vom ersten Moment an gut aufgenommen: „Es macht riesigen Spaß hier. Das Mannschaftsgefüge habe ich vorher nirgendwo so erlebt. Ich war wirklich überrascht.“