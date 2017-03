Janzen-Team auf Kurs – 36:27

Verden - Die HSG Verden-Aller ließ im Spitzenspiel der Handball-Landesklasse beim ungefährdeten 36:27-Erfolg über die HSG Stedingen nichts anbrennen und machte den nächsten Schritt in Richtung Aufstieg. Jubel auch auf Seiten des TSV Morsum, der seine minimale Chance auf den Klassenerhalt durch ein 34:31 über die SG HC Bremen/Hastedt II wahrte. Schlusslicht TSV Embsen feierte beim 25:25 gegen Dollern den ersten Punktgewinn der Saison.

HSG Verden-Aller - HSG Stedingen 36:27 (18:14). „Wir hatten einfach den größeren Willen und haben nach dem 5:6-Rückstand alles richtig gemacht“, befand Verden-Allers Trainer Frank Janzen nach der starken Vorstellung seiner Mannschaft. Vor allem Rechtsaußen Hannes Stolpmann, Lucas Konradt und Routinier Oliver Schaffeld verdienten sich Bestnoten. Allerdings hatten die Gastgeber in der gut gefüllten Aller Weser-Halle keinesfalls optimal in die Partie gefunden. Denn die ersatzgeschwächten Gäste legten bis zur 11. Minute ein 6:5 vor. Erst nach diesem Rückstand besannen sich die Janzen-Schützlinge auf ihre Qualitäten und nach einem Stolpmann-Treffer zum 14:10 (22.) war die Partie komplett gedreht. Nach dem Wechsel blieb Verfolger Stedingen bis zum 18:20 (37.) auf Tuchfühlung. In den folgenden vier Minuten entschied der Aufstiegsaspirant von der Aller die Partie. Zunächst parierte der für einen Siebenmeter für Mirco Thalmann zwischen die Pfosten gerückte Bernd Rengstorff einen Strafwurf der Gäste und nur wenig später war nach nach einem Treffer von Malte Fuhrmanns zum 24:18 (42.) die Vorentscheidung gefallen. Für Gäste-Trainer Hauke Dierks war die Auswärtsniederlage kein Beinbruch: „Aufsteigen wollen wir sowieso nicht. Die Niederlage geht auch in der Höhe in Ordnung, obwohl wir einige unnötige Dinger haben liegen lassen.“ Das war Verdens Janzen relativ egal: „Großen Druck hat es von Stedingen ja nicht gegeben.“

TSV Embsen - Dollerner SC 25:25 (12:11). Beim allerersten Saisonpunkt verdiente sich Andy Peter ein dickes Sonderlob von seinem Trainer Reinhard Leprich. Allerdings war das auch gleichzeitig seine Abschiedsvorstellung im Embser Trikot, da es den dynamischen Außenspieler beruflich nach Stuttgart zieht. „Andy hat gerade in den kritischen Phasen mit seinen Ak-

Beuße treibt Morsum nach 13:20 zum Sieg

tionen immer wieder für einen positiven Ruck gesorgt“, freute sich Spielertrainer Leprich. Der abgeschlagene Tabellenletzte fand gut ins Spiel und legte prompt ein 9:5 (21.) vor. Doch dann kam Sand ins Getriebe und nach der knappen 12:11-Pausenführung sah sich das Leprich-Team schon bald einem 15:18 (40.) gegenüber. Beim 17:20 roch es sogar nach der nächsten Niederlage. Nachdem Embsen auf 24:25 (60.) verkürzt hatte, gab es noch einen Angriff. Wurde der erste Wurf noch von den Gästen geblockt, zeigte Michael Bammann im zweiten Versuch keine Nerven und sicherte seinem Team den verdienten 25:25-Ausgleich.

TSV Morsum - SG HC Bremen-Hastedt II 34:31 (8:14). Beim 13:20 (38.) gab wohl kaum einer der zahlreichen Zuschauer noch einen Pfifferling auf das Team von Marco Volmert. Doch das Gegenteil war der Fall. Angetrieben vom fehlerlosen zehnfachen Torschützen Erik Beuße war fortan fast jeder Wurf ein Treffer. „Die Bremer haben uns angesichts des klaren Pausenvorsprungs wohl auf die leichte Schulter genommen. Leider kommt unsere Aufholjagd angesichts von sechs Absteigern wohl zu spät“, weiß Volmert, das der Erfolg womöglich nur gut für die Köpfe ist. Im Spiel hielten die Gastgeber bis zum 4:4 (11.) mit. Dann trafen die Bremer sechsmal am Stück – 4:10 (19.). Volmerts Pausenanspache war entsprechend laut und impulsiv. Und das zeigte Wirkung. Nachdem Keeper Pascal Gajewski nach der Pause gleich zwei Kopftreffer kassiert hatte, rückte Fabian Lischka für ihn zwischen die Pfosten und trug nicht unwesentlich zum überraschenden Erfolg gegen den Titelaspiranten aus der Hansestadt bei. J bjl