Janzen-Team grüßt von oben

Landesklasse: Verden-Aller nach 43:27 erstmals Erster

+ © Hägermann Auch mit seinen fünf Treffern konnte er die elfte Pleite nicht verhindern: Finn Junge (Mitte) kassierte mit dem TSV Embsen ein 22:33 gegen die SG Buntentor/Neustadt. © Hägermann

Embsen - Mit jetzt zehn Saisonsiegen ist die HSG Verden-Aller nach dem 43:27 über den TuS Komet Arsten zumindest vorerst Tabellenführer in den Handball-Landesklasse. Dagegen sieht es für den TSV Embsen nach der elften Pleite mit 23:33 gegen die SG Buntentor/Neustadt ganz düster aus und auch der TSV Morsum steht nach dem 35:42 in Bremen-Nord schon mit dem Rücken zur Wand.

HSG Verden-Aller - TuS Komet Arsten 43:27 (21:16). Leicht und locker übersprang der neue Primus von der Aller die nächste Hürde und sprengte erneut die 40-Tore-Schallmauer. „Das lief genau wie wir uns vorgenommen hatten, nachdem es zäh begonnen hatte“, bilanzierte HSG-Trainer Frank Janzen, der die zwei Punkte auch ohne vier Stammkräfte einfuhr. Linkshänder Fuhrmann, Albert, Kanarskas sowie Keeper Thalmann waren nicht dabei. Nach dem 1:1 stellte das Heimteam schnell auf 5:1 und bis zur Pause erspielten sich der siebenfache Torschütze Tim Härthe & Co. einen adäquaten Vorsprung. Im zweiten Abschnitt bauten die routinierten Gäste sowohl im Angriff als auch in der Deckung mehr und mehr ab. So gelang den Offensivkünsterlern von der Aller erneut eine Torgala und Übungsleiter Frank Janzen urteilte: „Mit diesem Ergebnis kann man leben.“ Richtungsweisend dürften die ersten drei Partien im Januar werden, wenn ausnahmslos Spitzenteams auf die HSG treffen.

HSG Lesum/St. Magnus - TSV Morsum 42:35 (20:17). Mit der mit Abstand schlechtesten Deckung der Spielklasse kann der TSV kaum einen Blumentopf gewinnen. So auch bei der Klatsche in Bremen-Nord, wo der ungebremste Einsatz von Haftmitteln den Gästen das Handballspielen zusätzlich erschwerte. „Es hat mal wieder nicht ganz gereicht, weil unsere Deckung ihren Namen nicht verdient. Dagegen ist unser Angriff top“, wollte Morsums Trainer Marco Volmert nicht alles schlecht reden. Dabei lief es bis zur 28. Minute wunschgemäß. Bis zum 17:17 war es eine Partie auf Augenhöhe. Doch drei schnelle Treffer vor dem Wechsel und ein 2:9-Lauf in den zehn Minuten nach der Pause waren zu viel für den Landesliga-Absteiger, der in dieser Verfassung ernsthaft um den Klassenverbleib bangen muss. Ein Sonderlob verdiente sich noch der 14-fache Torschütze Jan-Eike Nienstädt, dessen Vollstreckerqualitäten auch im nächsten Abstiegskracher gegen den ATS Bexhövede gefordert sein dürften.

TSV Embsen - SG Buntentor/Neustadt 23:33 (11:16). Auch im elften Spiel sah die Mannschaft von Spielertrainer Reinhard Leprich kein Land. Jetzt fehlte auch noch Andy Peter mit Muskelfasrriss. Nur noch mit sieben Feldspielern angetreten, fehlten die Wechselalternativen, Haupttorschütze Lars Dietrich war stark erkältet. Zudem kam der Tabellenletzte äußerst schlecht aus den Startlöchern. Schon beim 3:10 (14.) war absehbar, dass das Team um den neunfachen Torschützen Fabian Schröder chancenlos bleiben würde. Allerdings berappelte sich der weiter punktlose Letzte bis zur Pause und holte auf. Bis zur 45. Minute hielt Embsen mit, doch dann schwanden die Kräfte. Die Gäste bauten ihren Vorsprung aus. Leprich: „Wir brauchen ganz einfach mehr Alternativen.“

bjl