Janzen feiert Einstand nach Maß – 28:24

Achim - Am ersten Spieltag des Handball-Autohaus-Cups in Sottrum gewannen die SG Achim/Baden II gegen den TSV Daverden mit 37:32 und der TV Oyten gegen die HSG Bruchhausen-Vilsen mit 28:24. Außerdem kam der hohe Turnierfavorit TuS Rotenburg zu zwei deutlichen Siegen gegen die SG Arbergen/Mahndorf mit 35:11 und gegen Gastgeber TV Sottrum mit 35:21. Am Dienstag spielt um 18.30 Uhr der TSV Daverden gegen den TV Sottrum. Am Mittwoch treffen der TV Oyten auf den TuS Rotenburg (18.30 Uhr) und die SG Achim/Baden II auf die HSG Bruchhausen-Vilsen (20.15 Uhr).

SG Achim/Baden II - TSV Daverden 37:32 (16:17). „Trotz der am Ende deutlichen Niederlage bin ich mit unserem ersten Saisonauftritt nach erst nur wenigen Laufeinheiten zufrieden“, sagte Daverdens Trainer Thomas Panitz. Der neuformierte TSV lag in der ersten Halbzeit fast durchweg in Front, sodass die knappe Pausenführung (17:16) nicht unverdient war. Nach dem Wechsel glich die SG Achim/Baden II schnell aus und ging mit 23:21 in Führung. Bis zum 30:27 (560.) blieb es eng, doch am Ende hatte die mit voller Bank angetretene Oberliga-Reserve gegen die neun Akteure des TSV Daverden deutliche Vorteile und gewann mit 37:32.

Panitz trotz 32:37 gegen SG II zufrieden

„Das Ergebnis ist für mich völlig zweitrangig. Schön ist, dass so ein Turnier in unserer Nähe ist und wir sechs Mal etwas anderes ausprobieren können“, sagt Achims Trainer Karsten Krone, bei dem der Ex-Spadener Torge Wichmann seinen Einstand gab. Beste Torschützen waren Maximilian Kühling (SG Achim/Baden II) mit 13 und Lajos Meisloh (TSV Daverden) mit zwölf Treffern.

Tore für Achim/Baden II: Kühling (13/2), Wendel (1), Stoick (2), Janssens (2), Schwittek (3), Borm (5), Wiechmann (1), Benstein (2), Hoppe (6), Schirmacher (1), Schacht (1); für Daverden: Zeidler (1), Windßus (3), Bodenstab (4), Meisloh (12/6), von Salzen (3), Wilkens (4), Gätjen (5).

TV Oyten - HSG Bruchhausen-Vilsen 28:24 (14:12). Oytens neuer Trainer Frank Janzen feierte einen Tag nach seinem 63. Geburtstag einen gelungenen Einstand. „Ich habe mir meine Mannschaft heute einfach nur einmal angesehen“, sagte nach dem Abpfiff der neue Coach. Beim TV Oyten fehlten unter anderem mit Marico Dumke und Anton Zitnikov zwei wertvolle Offensivkräfte. Gegner HSG Bruchhausen-Vilsen spielt in der neuen Saison nur noch in der Regionsoberliga, da aus der Landesklasse acht (!) von 15 Mannschaften absteigen mussten. Dadurch erwischte es auch noch die HSG Bruchhausen-Vilsen als Tabellenachten. Der TV Oyten lag in der ersten Halbzeit durchweg in Führung, auch wenn die HSG Bruchhausen-Vilsen sich nie abschütteln ließ. Über ein 8:7 und 10:10 ging es mit einem knappen Oytener 14:12-Vorsprung in die Halbzeit. Nach der Pause blieb es bis zum 16:16 ausgeglichen. Dann zog der TV Oyten auf 22:18 davon und gewann schließlich mit 28:24. Erfolgreichster Torschütze im Janzen-Team war Ralf Warfelmann mit sechs Toren.

Tore für Oyten: Warfelmann (6), Stoffel (3), Steinsträter (1), Grobler (4/4), Rades (5), D. Lange (2), Herbst (3), M. Lange (3), Behrens (1).