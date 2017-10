Janssens nervenstark – 25:25

Benjamin Janssens (am Ball) war bei seinem ersten Einsatz sofort ein belebender Faktor im SG-Spiel. J Foto: Hägermann

Achim/Baden - Von Kai Caspers. Was für ein Auftritt! Hatte Handball-Oberligist SG Achim/Baden zuletzt doch einiges vermissen lassen, meldete sich das Team von Trainer Tobias Naumann eindrucksvoll zurück. Gegen den Tabellenzweiten HSG Barnstorf/Diepholz sorgte Benjamin Janssens acht Sekunden vor dem Ende mit seinem sechsten Treffer für den hoch verdienten Ausgleich zum 25:25 (12:13).

Kein Wunder, dass nach dem erlösenden Abpfiff alle Spieler ihren Emotionen freien Lauf ließen und der Punktgewinn wie einen Sieg feierten. Auch SG-Trainer Tobias Naumann wollte seine Freude über den Coup nicht verbergen: „Das ist ein grandioses Ergebnis für uns, das wir uns gemeinsam erkämpft haben. Trotz der personellen Ausfälle haben wir immer an uns geglaubt und jeder hat den anderen unterstützt. Der eine Punkt hilft uns definitiv weiter. Ein Sonderlob muss ich Benjamin Janssens aussprechen, der bei seinem ersten Einsatz ein entscheidender Faktor gewesen ist.“

Noch im Vorfeld hatte der SG-Trainer gegen die klar favorisierte HSG an die Einstellung seiner Spieler appelliert. Und die stimmte von Beginn an. Das galt vor allen Dingen für die Deckung. Dort wurde konzentriert gearbeitet und den Gästen kaum ein einfacher Wurf ermöglicht. Auch HSG-Toptorschütze Chylinski war kein Faktor. Da die SG in der Offensive ebenfalls zu überzeugen wusste und immer wieder erfolgreich von Außen war, setzten sich die Gastgeber nach dem 4:4 (8) bis zur 17. Minute auf 11:6 durch einen Janssens-Treffer ab. Allerdings häuften sich im Anschluss die Fehlwürfe der SG und zur Pause war wieder etwas Ernüchterung eingekehrt – 12:13.

Gleiches Bild auch nach dem Wechsel. Hatte es zunächst den Anschein, als sollte das Naumann-Team sogar einem Sieg entgegensteuern, lief es nach dem 18:14 (40.) wieder in die andere Richtung. Zu hektisch agierte die SG im Spielaufbau und Abschluss. Das nutzte die favorisierte HSG und glich nicht nur zum 18:18 aus, sondern führte zwei Minuten vor dem Ende auch mit 25:23. Als dann auch noch Kevin Podien seinen ersten Siebenmeter vergab, drohte die SG gänzlich mit leeren Händen dazustehen. Aber das Naumann-Team mobilisierte noch einmal alle Kräfte. Hatte Arne Zschorlich zunächst gedankenschnell einen Abpraller verwandelt, war Janssens nach einer Auszeit acht Sekunden vor dem Ende zur Stelle und traf zum hoch verdienten 25:25-Ausgleich.

Wie Tobias Naumann nach dem Spiel bekannt gab, hat sich Sebastian Pröhl aus beruflichen Gründen ab sofort von der SG verabschiedet.

SG Achim/Baden: von Seelen, Meinken - Block-Osmers (2), Jacobsen (3), Wolters, Kühling (1), Podien (8/4), Pfeiffer (2), Pröhl, Janssens (6), Zschorlich (2), Schmidt, Mühlbrandt (1).