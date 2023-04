TSV Etelsen liefert beim 2:2 in Bornreihe starkes Spiel

+ © von Staden Traf in der 90. Minute zum 2:2 für Etelsen: Daniel Janssen (blaues Trikot). Archiv © von Staden

Nach einer ganz starken Auswärtsleistung spät belohnt: Fußball-Landesligist TSV Etelsen erkämpfte sich am Sonntag ein 2:2 (0:0)-Remis bei Spitzenreiter SV BW Bornreihe und stockte sein Konto auf 41 Punkte auf. Daniel Janssen rettete den Schlossparkkickern in der 90. Minute den verdienten Zähler.

Etelsen – „Es war ein richtig gutes Match mit Mega-Chancen auf beiden Seiten. Das Verhältnis war 6:6, aufgrund des späten Ausgleichs bin ich mit dem Ergebnis zufrieden“, resümierte Coach Nils Goerdel: „Wir hätten aber auch auf 2:0 stellen können, dann hätten wir vielleicht gewonnen.“

Piet Niemann markiert das 1:0

Zunächst taten sich die Gäste schwer, mit ihrer Viererkette gab es auf dem großen Trainingsplatz Probleme mit dem Anlaufen. Goerdel stellte dann auf 3:5:2 um, ab der 30. Minuten waren die Etelser mit dem starken Verteidiger Christopher Petzold auf Augenhöhe. Bastian Reiners vergab eine gute Chance. So fielen die Tore erst nach der Pause, Piet Niemann brachte seine Farben 1:0 (52.) in Führung, als er eine starke Vorarbeit von Fredi Bormann nach Rückpass verwertete.

Zweimal vergaben die Etelser das 2:0, Bornreihe wurde langsam besser und baute Druck auf – mit Erfolg: Nach Pals-Pass verlor Nils Koehle den Ball, den Konter schloss Marafona da Costa im Eins-gegen-eins mit Keeper Moritz Nientkewitz zum 1:1 ab (76.). Der Primus schien auf der Siegerstraße, als Justus Dähnenkamp einen strittigen Strafstoß zum 2:1 nutzte (94.). Zuvor hatte BW-Keeper Lohmann eine Ecke abgefangen, den Stürmer mit langem Abschlag in Szene gesetzt – und der war im Duell mit Jarno Blicker sowie Nico Meyer zu Fall gekommen. „Fifty-fifty-Entscheidung“, haderte Goerdel.

Daniel Janssen trifft im Nachschuss

Aber seine Elf bewies Moral und wurde belohnt: Nach Lohmanns Foul an Reiners scheiterte Pascal Döpke zwar mit dem Strafstoß am Keeper, aber Daniel Janssen traf per Nachschuss zum umjubelten 2:2 (90.).