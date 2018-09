TB Uphusen erwartet Atlas Delmenhorst zum Oberliga-Hit

Uphusen - Wer hätte vor Saisonbeginn gedacht, dass das Aufeinandertreffen zwischen dem TB Uphusen und dem SV Atlas Delmenhorst am Sonnabend (17.30 Uhr) zum absoluten Hit in der Fußball-Oberliga avancieren würde. War das Zuschauerinteresse für diese Partie schon in der abgelaufenen Serie recht groß, so dürfte es dieses Mal rappelvoll auf dem Uphuser Arenkamp werden, wenn der momentane Tabellendritte den Vierten empfängt.

Beide Teams legten einen blitzsauberen Start hin und machten bereits in den ersten sechs Punktspielen deutlich, dass sie beileibe nicht zum Liga-Fallobst gehören werden. Im Gegenteil. Beiden Klubs ist in diesem Jahr enorm viel zuzutrauen. Deshalb erwartet TBU-Übungsleiter Fabrizio Muzzicato auch ein ganz enges Match auf Augenhöhe. Wie in der vergangenen Saison, als es beide Male ein Unentschieden gab. „In den letzten Tagen konnte ich regelrecht spüren, wie es langsam im und um den TB Uphusen herum zu kribbeln beginnt. Nicht nur Dennis Janssen, der bekanntlich eine Atlas-Vergangenheit hat, als auch der in Delmenhorst wohnende Thomas Celik brennen regelrecht und scharren mit den Hufen. Alle Spieler und auch unsere Fans fiebern diesem Spiel entgegen“, gibt der Coach einen Stimmungseinblick.

Ob Janssen als auch Celik aber in die Startformation rutschen werden, lässt Muzzicato bis kurz vor dem Anpfiff offen. Denn er war schon beeindruckt von dem, was sein erste Elf zuletzt beim 1:1 in Heeslingen abgeliefert hat: „Was da an Intensität abging, war fast schon Wrestling. Wir wurden bis zum Abpfiff nicht in Ruhe gelassen, fanden aber doch immer wieder Lösungen, um Druck auszuüben. Dass wir dann in der sechsten Minute der Nachspielzeit zum Ausgleich kamen, hat uns sicher noch ein Stück weiter zusammengeschweißt. Und ich erwarte, dass die Intensität gegen Atlas dieselbe sein wird!“

Dabei attestiert der Coach den Gästen nicht nur eine hohe Spielqualität, sagt: „Atlas hat sich gut verstärkt, hat eine gute Mentalität und einen guten Charakter. Ja, auch ich freue mich auf diese Partie. Wenn es am Ende dann wieder ein Punkt wird, könnte ich damit sicher auch leben!“

vst