Jannik Rosilius bietet TSV Daverden die Stirn

Verden-Aller aber 30:44 / „Abwehr schwach“

Verden - Dass Sascha Kunze, Trainer der HSG Verden-Aller, nach der 30:44 (17:22)-Heimpleite in der Handball-Landesliga gegen den TSV Daverden unzufrieden war, liegt in der Natur der Sache. Dass aber auch sein Gegenüber Ingo Ehlers einiges zu monieren hatte, erscheint angesichts des hohen Sieges eigenartig. „Sicher sind 44 Tore aller Ehren wert, aber in der Abwehr haben wir eine schwache Partie geliefert. Wir wollten auf keinen Fall 30 Gegentore hinnehmen“, so Ehlers. Der Coach weiter: „Das war mir zu fahrig.“