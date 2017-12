Jannick Sievers: Als Volunteer „Simply wunderbar“

22-jähriger Daverdener hinter den Kulissen bei der Handball-WM der Frauen aktiv

+ Hatte als Volunteer bei der Handball-WM der Frauen alle Hände voll zutun, ohne dabei den Spaß zu verlieren. J Foto: Lakemann

Daverden - Von Björn Lakemann. Unter dem Motto „Simply wunderbar“ läuft in Deutschland noch bis Sonntag die 23. Handball-Weltmeisterschaft der Frauen. In der Oldenburger EWE-Arena, dem Standort der spannungsgeladenen Gruppe drei mit Olympiasieger Russland, Ex-Weltmeister Brasilien, Überraschungsteam Japan und den starken Teams aus Dänemark, Montenegro sowie Tunesien, war neben Größen des Welt-Handballs auch Jannick Sievers als Volunteer zu finden. Für den gebürtigen Daverdener, der derzeit für den TSV Intschede in der Regionsoberliga aktiv auf der Spielfläche unterwegs ist, ging damit ein großer Traum in Erfüllung.