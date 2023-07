Jannes Siemer – ein Youngster für Ottersberg

Von: Kai Caspers

Jannes Siemer zieht es zum TSV Ottersberg. © häg

Mit Jannes Siemer präsentierte Fußball-Bezirksligist TSV Ottersberg einen weiteren Neuzugang. Zudem setzte es für das Team von Mike Gabel die erste Niederlage im Testspiel.

Ottersberg – Bislang haben die Verantwortlichen des Fußball-Bezirksligisten TSV Ottersberg bezüglich der Neuzugänge fast ausnahmslos ins oberste Regal gegriffen. Doch mit Jannes Siemer präsentierte Trainer Mike Gabel nun eher einen Perspektivspieler. Der 17-Jährige kommt aus der A-Jugend des Landesligisten FC Verden 04.

„Jannes ist befreundet mit Nuno Seeger. Auf diesem Wege ist auch der Kontakt entstanden. Ich habe in dann im Spiel gesehen und ihn daraufhin zum Probetraining eingeladen. Da wusste Jannes auf Anhieb zu überzeugen“, bescheinigt Gabel dem Linksfuß ein großes Potenzial. „Er ist technisch sehr gut ausgebildet und vor allen Dingen flexibel einsetzbar. Darüber hinaus verfügt er mit seiner Körpergröße von 1,86 Metern über Gardemaß“, kann Siemer laut Gabel nicht nur als Innen- und Außenverteidiger, sondern auch im zentralen Mittelfeld spielen. Dennoch ist Ottersbergs Trainer natürlich bewusst, dass der Youngster noch an seiner Physis arbeiten muss: „Die Athletik fehlt noch ein bisschen. An den Männerfußball muss sich Jannis erst noch gewöhnen. Aber das klappt schon.“

1:4-Niederlage beim Bremen-Ligisten FC Union 60

Waren die Ottersberger in der Vorbereitung und im Bezirkspokal bis dato von Sieg zu Sieg geeilt, setzte es für den Bezirksligisten nun die erste Niederlage. Beim Turnier des Bremen-Ligisten FC Union 60 musste sich das Gabel-Team den Gastgebern mit 1:4 geschlagen geben. „Das war bislang unser schlechtestes Spiel. Allerdings musste ich auch einige Umstellungen vornehmen. Da hat dann nicht alles auf Anhieb gepasst“, sprach Gabel von einer völlig verdienten Niederlage gegen einen starken Gegner. „Auch wenn das Ergebnis für mich um einen Treffer zu hoch ausgefallen ist.“ Für den Ottersberger Ehrentreffer sorgte einmal mehr Goalgetter Mert Bicakci. Allerdings unterlief ihm auch ein unglückliches Eigentor zum frühen 0:1. Im zweiten Spiel des Turniers trifft die Wümme-Elf auf den Ligarivalen TV Sottrum. kc