Regionsoberliga: Achim/Baden IV lässt Punkt in Cluvenhagen liegen

Verden - In der Handball-Regionsoberliga der Männer war der souveräne Spitzenreiter TSV Morsum spielfrei. Er vergrößerte aber den Vorsprung, weil der Tabellenzweite SG Achim/Baden IV bei der HSG Cluvenhagen/Langwedel nur 32:32 spielte.

HSG Cluvenhagen/Langwedel – SG Achim/Baden III 32:32 (14:15)

In einer vom Anpfiff an ausgeglichenen Partie sicherte sich die HSG verdient einen Punkt. Es hätten für den Außenseiter sogar zwei werden können, wenn die Gastgeber in der zweiten Halbzeit nach 49 Minuten nicht einen Vorsprung von drei Toren (26:23) verspielt hätten. Cluvenhagen/Langwedel musste am Ende sogar froh sein, durch das Tor von Klaus Quensell zum 32:32 noch einen Punkt gerettet zu haben. In der ersten Halbzeit lagen die Gäste nach 20 Minuten durch Pascal Friemel mit 11:8 vorn, konnten sich aber ebenfalls nicht absetzen. Erfolgreichster Torschütze bei der HSG war Oliver Seilz mit elf Treffern. Bei der SG traf Jeldrik Buhrdorf neun Mal.

HSG Verden-Aller II – SG Achim/Baden III 25:32 (14:15)

Die abstiegsgefährdete HSG wehrte sich nach Kräften, doch am Ende siegten die Gäste mit ihren Routiniers Cord Katz, Detlev Schwittek, Ralf Wesemann und Stefan Seemann. Die Gäste lagen zwar nach zehn Minuten mit 5:2 in Führung, doch Verden-Aller kämpfte sich bis zur 20. Minute durch Lennat Fettin auf 9:10 heran. Zur Halbzeit lag die SG knapp mit 15:14 vorn. Nach dem Wechsel hielt die HSG die Partie bis zur 45. Minute (20:21) offen. Danach zog Achim/Baden durch ein Tor von Stefan Seemann auf 26:21 (53.) davon und hatte von diesem Zeitpunkt endgültig alles im Griff. Die Gastgeber hielten lange Zeit gut mit und sollten in dieser Form durchaus den Klassenerhalt schaffen.

TSV Intschede – TV Oyten II 16:18 (7:10)

Oyten feierte den dritten Sieg in Folge und schob sich dadurch mit 10:12 Punkten ins Mittelfeld vor. Überragender Spieler bei den Gästen war Torhüter Miron Biruski, der mit starken Paraden Garant für die beiden Punkte war. Zudem hatten sich die Gäste mit drei Spielern aus dem Kader der ersten Mannschaft verstärkt. Intschede lag nur ein einziges Mal in Führung und das war beim 1:0 durch Vitali Keller. Der TVO glich aus und führte zur Pause über ein 7:4 mit 10:7. In der zweiten Halbzeit kämpften sich die Gastgeber nach 48 Minuten durch ein Tor von Jens Behrens auf 12:13 heran, doch in der Endphase hatte Oyten mehr zuzusetzen und gewann mit 18:16. Intschede fiel durch diese Niederlage mit 12:10 Punkten auf den sechsten Tabellenplatz zurück.

TSV Daverden III – TSV Kirchlinteln 29:25 (17:9)

In einer mehr mäßigen Partie kam Daverden zu zwei Punkten, während Kirchlinteln weiterhin in Abstiegsgefahr schwebt. „Ich freue mich über die beiden Punkte, aber wir haben nicht gut gespielt. Wir sind im Moment nicht in der Lage 60 Minuten konzentriert zu agieren. Gegen einen stärkeren Gegner können solche schwachen Phasen ins Auge gehen“, befand Daverdens Trainer Dirk-Oliver Kühl. Nach 13 Minuten erzielte Jannes Mahlmann das 8:2 für die Gastgeber und stellte damit früh die Weichen auf Sieg. Bis zum Pausenpfiff wurde der Vorsprung auf 18:9 ausgebaut. In der zweiten Halbzeit stand es nach 40 Minuten 24:14 für Daverden. Dann aber kam der Schlendrian ins Spiel und Kirchlinteln verkürzte durch einen Treffer von Bastian Kirst auf 22:26 (55.). Am Ende gewann Daverden mit 29:25. Beim Sieger war Jannes Mahlmann mit acht Treffern erfolgreichster Torschütze.

jho