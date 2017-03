Jannes Karius – der nächste Verdener im Kader

In warmen Gefilden: Jannes Karius vom WSV Verden bereitet sich mit dem Landeskader in Porugal vor.

Verden - Jannes Karius vom Wassersportverein Verden hat es in den Landeskader Niedersachsen geschafft. Der 13-jährige Kanute, Schüler der 7. Klasse des Gymnasiums am Wall und 2016 Norddeutscher Meister in Hamburg, befindet sich zurzeit mit seiner Vereinskameradin Kyra Klaft bei einem Warmwasser-Lehrgang in Portugal.

Dort bereiten sich die Kadersportler des Landesverbandes auf die anstehende Saison vor. Das angenehme Klima ermöglicht viele Einheiten auf dem Wasser. Die erste Regatta steigt Mitte Mai in Brandenburg, die Kanuten sehen dann schon einmal, wo sie stehen – und vor allem, ob sich das anstrengende Wintertraining auch bezahlt gemacht hat.