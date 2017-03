Jana Schwering und Yara Peymann Dritte

Achim/Verden - Erfolgreicher Auftakt für die Talente aus dem Kreis Verden in die Turnierserie des Niedersächsischen Tennisverbandes um den „Red Cup“: Beim 20. „Auffarth Cup“ des Tennisklubs Nordenham erreichten einige Kids Podestplätze. So holte sich Raphael Weiß vom TV Bierden den Bronzerang.

Einen Tag später ging es bei den Mädchen um Pokale und Urkunden. Auch am Start waren drei Mädchen, die im Sommer gemeinsam die Punktspiele für den Nindorfer TC bestreiten: Io Oelkers, Jana Schwering (beide Nindorfer TC) und Yara Peymann (TC Völkersen). Alle drei trainieren gemeinsam bei Oliver Mutert. In der Altersklasse der U 8 konnte Io Oelkers die Nebenrunde gewinnen. Die Linkshänderin setzte sich in einem spannenden Endspiel dank ihrer Ausdauer durch. Jana Schwering konnte sich einen tollen dritten Platz sichern. Im Halbfinale unterlag Schwering in einem hochklassigen Match der späteren Siegerin Emma von der Kammer (TC Oyten).

Ähnlich erging es auch Yara Peymann bei den U 7-Juniorinnen. In ihrem ersten richtigen Turnier spielte sich Peymann bis ins Halbfinale vor, unterlag dort aber knapp der souveränen Turniersiegerin Anna Haskamp (TC Edewecht). Im Spiel um den dritten Platz bot Yara Peymann noch einmal tolles Tennis und sprang dank eines klaren Sieges noch auf das Podest.