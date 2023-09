Jana Schoupal in Nachwuchskader berufen

Jana Schoupal, die seit einigen Monaten am Stall von Stephan Dubsky tätig ist, wurde von der AG Nachwuchs der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in den Nachwuchskader der Vielseitigkeitsreiter berufen. © Ingo Wächter

Tolle Nachrichten kommen aus Verden, denn Jana Schoupal, die seit einigen Monaten am Stall von Stephan Dubsky tätig ist, wurde von der AG Nachwuchs der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in den Nachwuchskader der Vielseitigkeitsreiter berufen.

Von nun an wird die junge Reiterin in der Altersklasse Junge Reiter durch die Bundestrainer gefördert und erhält Zugriff auf die Förderungsprogramme des Deutschen Olympischen Komitees für Reiterei (DOKR) in den Bereichen Sportpsychologie, Fitness für Reiter und Pferdetraining, um sich noch besser auf die kommenden Turniere vorbereiten zu können.

Jana Schoupal bereitet sich samt ihrer Hannoveraner Stute Donacelli (Don Index x MV Sunlight) derzeit auf ihre erste CCI4*-Prüfung im polnischen Strzegom vor, wo sie vom 14. bis 17. September Deutschland erstmalig vertreten wird. Neben ihrem Erfolgspferd nimmt sie auch Youngster Carsandro, ein siebenjähriges Deutsches Sportpferd (Carleyle x MV Kaiserwind) mit, das dort in der CCIYH3*-S starten wird. Zeitgleich finden die Vielseitigkeits-Europameisterschaften in Montelibretti in Italien statt. Dort ist Jana Schoupal auch als Reservereiterin gesetzt.