Vielseitigkeit: Verdenerin Jana Schoupal startet beim Preis der Besten

Kaum in Verden – schon den Preis der Besten als Herausforderung: Jana Schoupal, Reiterin im Dubsky-Stall. © Wächter

Gerade mal richtig in Verden angekommen und schon vor einer riesigen Herausforderung: Die 20-jährige Vielseitigkeitsreiterin Jana Schoupal, neue Mitarbeiterin am Stall von Stephan Dubsky, misst sich am Wochenende beim Preis der Besten in Warendorf mit der nationalen Elite.

Verden – Stephan Dubsky ist nicht nur im Kreis Verden eine feste Größe, wenn es um die Ausbildung junger Pferde und die Turniervorstellung vielversprechender Youngster geht. Auch überregional ist der Reiter vom RV Aller-Weser bekannt. Nun hat der Ire, der in Verden seinen Stall „Oakley Horses“ betreibt, tatkräftige Verstärkung bekommen: Jana Schoupal, eine junge Reiterin, die am Wochenende in Warendorf am Preis der Besten teilnimmt.

Ein Turnier, das nach den deutschen Jugendmeisterschaften zu den wichtigsten Veranstaltungen für den Nachwuchs gehört. Einmal im Jahr kommen in Nordrhein-Westfalen die erfolgreichsten Aktiven zusammen, um sich auf dem olympischen Gelände des DOKR in den Disziplinen Dressur, Springen und Vielseitigkeit zu messen.

Reiten schon früh die Leidenschaft

Der Qualifikationsweg ist hart, doch Jana Schoupal und ihre Stute Donnacelli haben es geschafft. Das Paar gehört zu den hoffnungsvollsten Talenten des Landes und wird sich beim Preis der Besten mit den anderen Kandidaten für die Landes- und Bundeskader messen. Das Turnier ist gleichzeitig eine Möglichkeit, sich für die Berufung in den Kader zu empfehlen.

Jana Schoupal fand ihren Weg aus Mannheim in die Reiterstadt Verden. Schon im Alter von zwei Jahren wollte sie nur eines: Reiten. Das Springen war schon früh ihre Leidenschaft und so dauerte es nicht lange, bis die heute 20-Jährige ein eigenes Pony bekam. „Ponyreiten war mir nicht genug, weil ich nicht springen und galoppieren konnte“, lacht Jana Schoupal. Mit ihren beiden Ponys William und Orlando sammelte sie erste Erfahrungen auf den umliegenden Turnierplätzen und wurde schnell in den Spring- und Dressurponykader von Baden-Württemberg berufen. Im Sattel von Orlando, mit dem sie auf die Vielseitigkeit umstieg, nahm Jana Schoupal sogar am Bundesnachwuchschampionat teil.

Neunter Platz bei der DM in bester Erinnerung

Der Umstieg auf das Großpferd gelang ihr mit Stute Lulu, mit der die leidenschaftliche Reiterin die ersten Zwei-Sterne-Prüfungen und internationale Wettbewerbe in Angriff nahm. Dank der Erfolge wurde sie wenig später in den Landeskader der Vielseitigkeitsreiter berufen und nahm an den deutschen Meisterschaften teil, die sie mit einem starken neunten Platz abschloss. „Lulu war ein sehr besonderes Pferd für mich“, erinnert sich die Neu-Verdenerin.

Der große Durchbruch gelang aber mit Donnacelli, einer 10-jährigen Hannoveraner Stute von Don Index (MV Sunlight): „Donnacelli hat immer eine tolle Einstellung und konnte sich früh in allen Geländepferdeprüfungen und Stilgeländewettbewerben platzieren.“ Bei der ersten Zwei-Sterne-Prüfung konnten sich die beiden in einem großen Starterfeld mit mehr als 70 Paaren gleich behaupten und belegten Platz sechs. Zu dieser Zeit lebte Jana Schoupal aber bereits in Warendorf, denn nach dem Schulabschluss stand für sie fest, dass sie ihre Leidenschaft zum Beruf machen wollte und so absolvierte sie eine Ausbildung zur Pferdewirtin mit dem Schwerpunkt klassische Reitweise am DOKR in Warendorf und konnte dort auch mit dem Bundestrainer trainieren.

Ich habe in den ersten Wochen bei Stephan Dubsky schon sehr viel gelernt. Er unterstützt mich auch sehr bei der Arbeit mit meinen eigenen Pferden. Für Warendorf wünsche ich mir, dass wir gut abschneiden und ich mit Donnacelli eine tolle Zeit haben werde.

Erst im April hat Jana Schoupal ihre Ausbildung beendet und ist seit rund drei Wochen am Stall von Stephan Dubsky tätig, wo sie bereits erste Erfolge feierte. Mit Donnacelli erreichte sie außerdem bereits erste Platzierungen auf Drei-Sterne-Niveau. Ende des Jahres hofft sie auf einen Start in einer Vier-Sterne-Prüfung. Im Fokus steht nun aber erst einmal der Preis der Besten, ein wichtiger Wegweiser für die weitere Karriere des Duos: „Ich habe in den ersten Wochen bei Stephan Dubsky schon sehr viel gelernt. Er unterstützt mich auch sehr bei der Arbeit mit meinen eigenen Pferden. Für Warendorf wünsche ich mir, dass wir gut abschneiden und ich mit Donnacelli eine tolle Zeit haben werde.“

Von Kira Kaschek