Jana Schoupal dominiert Vielseitigkeitsprüfung in Rüspel

Jana Schoupal dominierte auf Cassandro eine Vielseitigkeitsprüfung. © Wächter

Toller Erfolg für Jana Schoupal, die seit Kurzem am Stall von Stephan Dubsky in Verden tätig ist. Die junge Reiterin, die für den RFV Mannheim-Friedrichsfeld reitet, gewann in Rüspel eine Vielseitigkeitsprüfung der Klasse L.

Verden – Schon in der Dressur überzeugte sie mit dem siebenjährigen Deutschen Sportpferd Carsandro (Carleyle x MV Kaiserwind) und einer Wertnote von 7,6. Das Duo behauptete sich dank einer fehlerfreien Runde auch im Springparcours und musste nur im Gelände aufgrund von Zeitüberschreitung 3,6 Strafpunkte hinnehmen. Jana Schoupal und Carsandro holten damit einen souveränen Sieg und verwiesen die Konkurrenz auf die Plätze.

Erfolge gab es aber auch aus dem Dressurviereck: Jessica Lynn Thomas startete mit einem beeindruckenden Sieg in das Dressurturnier des RV Heiligenrode, denn die Aller-Weser-Reiterin und ihr dreijähriger Hannoveraner Hengst So Special (Secret x MV Bon Coeur) dominierten eine Reitpferdeprüfung mit der unglaublichen Wertnote von 9,3. Auch mit ihrem zweiten Pferd Eivissa, einer vierjährigen Westfalen-Stute von Escamillo (Wolkentanz), überzeugte sie mit einer derart hohen Einschätzung in dieser Klasse. In der M*-Dressur präsentierte die Schwedin den Hengst Lodewijk und erhielt für ihre Darbietung 68,990 Prozent. Damit sicherte sich das Paar Platz drei. Vereinskollegin Ellen Bruun gewann nur kurze Zeit später eine Dressurpferdeprüfung der Klasse L. Dabei war sie auf Royal Black Diamond (Rotspon x MV Laurentio), einem fünfjährigen Hannoveraner, erfolgreich. Für ihre Vorstellung mit dem Hengst erhielt die Dänin eine Wertnote von 8,8. Jessica Lynn Thomas wurde in diesem Wettbewerb auf Segantini Dritte. Bruun freute sich in einer Dressurpferdeprüfung der Klasse A auf Dsquared zudem über Platz drei. Kim Kroh, die ebenfalls für den RV Aller-Weser unterwegs ist, schnappte sich in der Youngster-M-Dressur auf Top Secret (Top Gear x MV Sir Donnerhall) Platz vier. Im Sattel der siebenjährigen Oldenburger Stute gewann sie dafür mit einer Wertnote von 7,8 eine Dressurreiterprüfung der Klasse M*. In der M**-Dressur belegte Kim Kroh mit Bruce Lee und 68,400 Prozent Platz drei. kk