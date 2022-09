Fischerhuderin Jana Kahrs gewinnt das Dressur-Highlight

Teilen

Sie gewann das Dressur-Highlight in Tarmstedt: Jana Kahrs von der RFG Fischerhude. Archi © Wächter

Für die Reiter und Reiterinnen aus dem Kreis Verden endeten die Auftritte auf den Turnierplätzen in der Umgebung an diesem Wochenende mit vielen Siegen und Platzierungen. Im Rahmen des Turniers in Tarmstedt gewann Jana Kahrs (RFG Fischerhude) das Highlight im Dressurviereck.

Fischerhude/Verden – In der M*-Dressur beim Turnier in Tamstedt erhielt Jana Kahrs (RFG Fischerhude) für ihre Darbietung im Sattel von Noblesse, einer 13-jährigen Noire de Luxe-Tochter, eine Wertnote von 7,6, die ihr den Sieg einbrachte. Lea Hornig war für den RC Hagen-Grinden in einem Stilspringen auf A*-Niveau erfolgreich. Sie erreichte auf dem Rücken des achtjährigen Niederländischen Warmbluts Cäptn Chaos (Colmander x MV Clinton) eine 7,5.

Für den RV Alte Aller Langwedel-Daverden holte Dr. Hauke Kuhlmann in der A*-Dressur einen Punkt. Er siegte gemeinsam mit der siebenjährigen Hannoveraner Stute Ile de Coer (Inliner x MV For Joy). Meike Vogel vom RV Graf von Schmettow siegte außerdem in einer Dressurpferdeprüfung der Klasse A, die sie mit dem vierjährigen Hannoveraner Wallach Quaxx (Quantensprung x MV Benicio) mit einer Wertnote von 8,0 souverän abschloss.

Maja Flemming gewinnt Auftakt in Neuenkirchen

Außerdem belegte Joshua Magdwick für den RV Aller-Weser mit Coup de Foudre Platz zwei in einem L-Springen. Der Brite wurde auf Aida noch Dritter in einer Springpferdeprüfung der Klasse A**. Sina Wesemann holte für den RV Alte Aller Langwedel-Daverden Platz mit Levano drei in einem A**-Springen. Ihre Trainingskollegin Swana Wölke und Indian Summer wurden Zweite in einem Springreiterwettbewerb. Philine Behrens (RV Aller-Weser) und Finn Crisp wurden Dritte in einer Dressurpferdeprüfung der Klasse L.

In Visselhövede-Neuenkirchen gewann Maja Flemming für den RV Graf von Schmettow direkt zum Auftakt eine Reitpferdeprüfung. Mit dem dreijährigen Hannoveraner Wallach Sazou (Springbank x MV Wolkenstein) dominierte sie diesen Wettbewerb mit einer Wertnote von 8,1. Auch ihre Vereinskollegin Kristin Szalinski holte einen Sieg in der Dressureiterprüfung der Klasse M*. Mit Dimizzio, einem 14-jährigen Hannoveraner Wallach von De Niro, kam sie auf eine 6,80. Ihr gelang auch eine weitere Platzierung, denn sie belegte in der Dressurpferdeprüfung der Klasse M mit Daily Pleasure Rang drei.

Ulrike Hatzl in Brunshausen zweifach top

Das Turnierhighlight, eine M**-Dressur, blieb ebenfalls in Verdener Hand, denn hier siegte Susanne Geisler-Muth auf der zehnjährigen Hannoveraner Stute Atlanta (Ampere x MV Dauphin). Das Paar vom RV Aller-Weser setzte sich mit 68,725 Prozent gegen die Konkurrenz durch. Hinter ihr belegte Maja Flemming mit Eternity Platz fünf.

Der Dressurclub Beverstedt-Brunshausen veranstaltete ebenfalls wieder eines seiner beliebten Dressurturniere. In diesem Rahmen gewann Ulrike Hatzl für den RV Aller-Weser eine Dressurpferdeprüfung der Klasse A. Siegreich war sie mit der fünfjährigen Bon Coeur-Tochter Born to shine. Mit ihrem zweiten Pferd Herzrubin schnappte sie sich zudem Rang zwei.

Natürlich war Ulrike Hatzl aber auch auf S***-Level erfolgreich. Sie belegte mit Faro Herzlräuber auf diesem anspruchsvollen Niveau Rang vier. Anneke Fryen (RV Aller-Weser) holte auf Bellaphina in der S*-Dressur Platz drei.

Auch das Turnier in Harpstedt verlief erfolgreich. Sophie Rischbode gewann für den RV Graf von Schmettow einen Stilspringwettbewerb der Klasse A*. Für ihre Performance mit Miss April erhielt sie die Wertnote von 7,8. kk