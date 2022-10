FC Verden 04: Jan-Ole Müller in Müller-Manier – 2:1

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Stand goldrichtig: Jan-Ole Müller netzte zum Verdener 2:1, nachdem er schon das 1:1 erzielt hatte. Archiv © Westermann

Dank einer deutlichen Steigerung in der zweiten Halbzeit noch gewonnen: Fußball-Landesligist FC Verden 04 gelang am Sonntag ein 2:1 (0:1) beim VfL Güldenstern Stade, womit der dritte Platz behauptet wurde.

Verden – Dank einer deutlichen Steigerung in der zweiten Halbzeit noch gewonnen: Fußball-Landesligist FC Verden 04 gelang am Sonntag ein 2:1 (0:1) beim VfL Güldenstern Stade, womit der dritte Platz behauptet wurde. „Wir haben vor der Pause nicht gut gespielt, das sah danach deutlich besser aus. Körpersprache und Durchsetzungsvermögen stimmten dann“, resümierte Frank Neubarth.

Stefan Wöhlke wieder Nummer eins

Der Coach hatte zunächst Stefan Wöhlke wieder ins Tor gestellt, „weil er in den vergangenen Wochen im Training eine gute Figur gemacht hat und Jascha Tiemann im letzten Spiel nicht so gut war.“ So bleibt es vorerst.

Nachdem Kevin Brandes, für den vergrippten Jonas Austermann nach vorne gerückt, gleich in der ersten Minute knapp neben den Kasten gezielt hatte, ließen sich die Gäste vom tief stehenden VfL übertölpeln: Einen langen Ball nutzte Kostja Burmeister zum 1:0 (3.). In der Folge verloren die Verdener vorne zu viele Bälle und auch Zweikämpfe, sodass die stabile Stader Deckung nicht in Gefahr geriet.

Jonathan Schmude bringt Umschwung

Das änderte sich im zweiten Abschnitt, der Favorit musste sich den Umschwung aber hart erarbeiten und eine höheres körperliches Level zeigen. Federführend war der eingewechselte Jonathan Schmude, der auf der Acht den nach vorne rückenden Dennis Hoins ersetzte. Beim FC machte dann Jan-Ole Müller seinem Namen alle Ehre und sorgte für den Sieg: Erst köpfte er per Bogenlampe das 1:1 (52.), dann stand er im Stile eines Gerd Müller nach Hoins-Ecke und Sikut-Kopfball-Verlängerung goldrichtig – 2:1 (76.). Jetzt brannte nichts mehr an, zumal Stades Ali Demirelli nach Grätsche gegen Wöhlke Rot gesehen hatte (60.).