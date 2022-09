Verdens Jan-Ole Müller: Chancen auf Einsatz gegen Hagen stehen fifty-fifty

Von: Ulf Horst von der Eltz

Kann Jan-Ole Müller (links) ohne Bedenken in Kopfball-Duelle gehen? Diese Frage stellt sich vorm Verdener Heimspiel gegen Hagen. © Hägermann

Es ist das erste Heimspiel für den FC Verden 04 seit vier Wochen – und auch das hat es in sich: Die Neubarth-Elf tritt am Sonntag (15 Uhr, Hubertushain) zum Landesliga-Verfolgerduell gegen den FC Hagen/Uthlede an.

Verden – „Wir müssen schon eine Top-Leistung abliefern. Hagen ist ein ähnliches Kaliber wie Bornreihe“, weiß Frank Neubarth, Trainer des Fußball-Landesligisten, um die Schwere der kommenden Aufgabe. Zwar kassierten die Gäste zuletzt zwei Niederlagen gegen Lüneburg und Neetze, dürften aber weiterhin Ambitionen nach ganz oben hegen. Verdens Coach attestiert dem Team sowohl im Angriff, wo Finn-Niklas Klaus mit acht Treffern den geteilten zweiten Platz in der Torjägerliste belegt, als auch in der Abwehr höchstes Niveau. Hinten hält vor allem der routinierte Clemens Schoppenhauer den Laden zusammen.

Ich habe keine Schmerzen und steige Freitag ins Training ein. Dann kann sich das bei Belastung natürlich ändern.

In erster Line gilt es für die Allerstädter, in der Defensive Fehler zu vermeiden, um dann die eigenen offensiven Qualitäten in die Waagschale zu werfen. Neubarth: „Klar wollen wir sicher stehen, aber wie immer mit Spaß nach vorne spielen.“

Personell sieht es noch wacklig aus bei Verden: Luis Saul (krank) sowie die verletzten Richard Sikut, der am Freitag immerhin ins Training zurückkehrt, und Moritz Schmökel fehlen. Bei Jan-Ole Müller – schied in Drochtersen früh mit Platzwunde am Kopf aus – beziffert Neubarth die Chancen fifty-fifty.

Der Sechser selbst bleibt zurückhaltend: „Ich habe keine Schmerzen und steige Freitag ins Training ein. Dann kann sich das bei Belastung natürlich ändern.“ Als Optionen fürs defensive Mittelfeld stehen Jonathan Schmude und Eddy Kelsch bereit.