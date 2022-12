TSV Fischerhude-Quelkhorn: Jan Blanken für zwei Spiele im Trainerteam

+ © Woelki Für zwei Spiele im Trainer-Duo des TSV Fischerhude-Quelkhorn: Jan Blanken, bis 2019 Coach der Frauen (unser Bild). Archiv © Woelki

Weitere Interimslösung beim TSV Fischerhude-Quelkhorn: Für die restlichen zwei Spiele bis zum Jahresende ist Jan Blanken zusammen mit Stefan Horeis als Trainer beim Fußball-Bezirksligisten verantwortlich.

Fischerhude – Am Sonntag (14 Uhr) in Pennigbüttel sogar alleine, weil sein Kollege verhindert ist. Zum Abschluss am 11. Dezember gegen den TV Sottrum leiten dann beide die Geschicke.

Wer im neuen Jahr die Mannschaft übernimmt, steht noch nicht fest. „Wir befinden uns weiter auf der Suche“, erklärte Fußball-Boss Julian Kallhardt am Donnerstag auf Nachfrage. Die Wümme-Kicker hatten sich wie berichtet Anfang November vom Gespann Matthias Warnke/Yannick Becker getrennt und Stefan Horeis zunächst als Interimscoach installiert.

Kallhardt kennt Blanken als Frauen-Coach

Der Mittvierziger Blanken, der am Donnerstagabend der Mannschaft präsentiert wurde, trainierte bis 2019 fünf Jahre lang die TSV-Frauen, war zuletzt beim DFB-Stützpunkt in Oyten beschäftigt. „Durch seine damalige Tätigkeit kenne ich Jan und konnte ihn jetzt von der kurzen vereinsinternen Lösung überzeugen“, so Kallhardt.

Schröder und Wülbers-Mindermann dabei

Am Sonntag in Pennigbüttel wollen die Fischerhuder nachlegen, „um den Sieg über Heeslingen zu vergolden“, wie Stefan Horeis meint. Dafür erwartet er Jan Schröder nach Knieproblemen zurück im Kader, Michel Wülbers-Mindermann hat nach Muskelfaserriss im hinteren Oberschenkel das Training wieder aufgenommen. Somit fehlt nur der verletzte Joost Wilkens. „Pennigbüttel ist kampfstark, aber in der Heimtabelle Letzter. Das müssen wir ausnutzen und in unserem Flow bleiben“, hofft Horeis. Beim Sieg würde Fischerhude den SVP überholen und könnte je nach Ausgang der anderen Partien dann 14. sein.