Jamina Zaugg bricht den Bann – SV Holtebüttel 7:1

Holtebüttel - Der SV Holtebüttel zeigte sich vom 1:3 bei der SG Nartum/Horstedt gut erholt und gewann in der Fußball-Bezirksliga der Frauen gegen den Sechsten FC Wanna/Lüdingworth souverän 7:1 (0:0). Die Gastgeberinnen, die von Wolfgang Röttjer für den privat verhinderten Marco Hamacher gecoacht wurden, taten sich allerdings 45 Minuten sehr schwer, weil sie ihre Chancen nicht verwerteten. Sarah Bresagk, Jamina Zaugg und vor allem Janina Lindhorst besaßen mehrere Hochkaräter.

„Nach dem 1:0 drei Minuten nach der Pause durch Jamina Zaugg war der Bann aber gebrochen und wir hatten leichtes Spiel“, sagte Lindhorst. Kollegin Bresagk erhöhte auf 2:0 (56.) und Lindhorst sorgte mit zwei Treffern bis zur 64. Minute für das 4:0. Große Freude kam auf, als in der 66. Minute der eingewechselten Alica Bogner ihr erstes Saisontor zum 5:0 gelang. Der nie aufsteckende FC, der lediglich zu zehnt angereist war, verkürzte durch Franziska Reisen auf 1:5, doch in der Endphase gelangen dem SV Holtebüttel noch zwei weitere Treffer durch Jamina Zaugg und per Strafstoß durch Dana Wagner zum 7:1-Endstand (71./77.) „In der zweiten Hälfte haben wir nicht nur sieben Tore geschossen, sondern auch sehr gut kombiniert“, freute sich Lindhorst über eine geschlossene Mannschaftsleistung.

SV Holtebüttel: Cordes – Lena Allermann (60. Fretzert), Nele Behrmann, Nele Schmidt, Wagner, Thiesfeld, Koch, Zaugg, Lindhorst, Bresagk (71. Aldin), Stina Allermann (53. Bogner). J jho