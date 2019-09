26. Jahreserfolg für Vovcenko

Verden – Beim Renntag in Magdeburg gelang am Sonnabend Trainer Pavel Vovcenko (Achim-Bollen) der 26. Jahreserfolg. In einer Prüfung über 1800 Meter siegte die von ihm erst seit wenigen Wochen trainierte vierjährige Stute Caracalla Queen mit Maxim Pecheur im Sattel überlegen mit sechs Längen Vorsprung vor Malinga mit Jozef Bojko und Gertie Bassett mit dem zukünftigen Stalljockey von Andreas Wöhler (Gütersloh) Bauyrzhan Murzabayev. Die im Sottrumer Gestüt Fährhof gezogene Caracalla Queen übernahm sofort nach dem Start die Führung und war zu keinem Zeitpunkt ernsthaft gefährdet.

Zuvor hatte es in Magdeburg für Pavel Vovcenko schon mehrere Platzierungen gegeben. So musste sich in einem Rennen über 1550 Meter die von ihm trainierte dreijährige Stute La Aluna mit Filip Minarek im Sattel nur nach Zielfoto um einen „Kopf“ der Debütantin So Beautiful mit Wladimar Panov geschlagen geben. Dritte in diesem spannenden Endkampf wurde die Favoritin Louna Amica mit Bayarsaikhan Ganbat. La Aluna wird in dieser Form noch in diesem Jahr ein Rennen gewinnen. In einem Ausgleich IV über 2050 Meter belegte der Vovcenko-Schützling El Commandante mit Filip Minarek im Sattel unter Höchstgewicht von 62 Kilo den dritten Platz hinter dem Sieger Hisahito mit Bauyrzhan Murzabayev und Video Diva mit Martin Laube. El Commandante war im Endkampf nicht zwingend genug, sodass der dritte Rang in Ordnung ging. In einem weiteren Ausgleich IV über 2050 Meter kam in Magdeburg die von Elfi Schnakenberg (Blender-Jerusalem) trainierte achtjährige Stute Lepanosie mit Ronny Bonk im Sattel auf den dritten Platz. Lepanosie lag im Ziel nur knapp hinter den beiden Schützlingen von Trainer Frank Fuhrmann (Möser) Luminist mit Helen Böhler und Novacovic mit Janina Boysen. Mit Rang vier musste sich hier der von Pavel Vovcenko trainierte Favorit Shannen mit Marc Timpelan begnügen.

Trainer Heinrich Nienstädt (Bahlum) schickte in einem Ausgleich IV über 1800 Meter seine sechsjährige Stute Lady Leoso mit Jozef Bojko an den Start. In der mit zwölf Pferden gut besetzten Prüfung war Lady Leoso immer vorne mit dabei und wurde am Ende Vierte hinter Vialina mit Bauyrzhan Murzabayev, Black Maria mit Bayarsaikhan Ganbat und Stanley Daley mit Andreas Helfenbein. Stall Nienstädts zweiter Starter in diesem Rennen, der vierjährige Wallach Opera Snow, wurde mit Wladimir Panov Achter und verfehlte somit deutlich einen Geldrang.

Beim Freitagabend-Renntag in Köln schickte Trainerin Jördis-Ina Meinecke (Oyten) in einem Ausgleich IV über 1850 Meter ihre sechsjährige Stute Dafina mit Bayarsaikhan Ganbat an den Start. In dem mit zwölf Vollblütern besetzten Rennen wurde Dafina nach einer starken Leistung Dritte und lag im Ziel nicht einmal zwei Längen hinter den beiden erstplatzierten Pferden Yeah Cool mit Fabian Xaver Weißmeier und Crouton mit Michael Cadeddu. Dafina lief bei ihren letzten sieben Starts sechs Mal in die Geldränge und hätte einen Sieg inzwischen längst verdient. jho