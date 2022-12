FC Verden 04: Mit Abschluss-Sieg näher an die Spitze

Von: Ulf Horst von der Eltz

Einsatz bis zuletzt offen: Dennis Hoins meldete sich zwar gesund – ob der Verdener Offensiv-Crack aber gegen Elstorf spielen kann, bleibt unsicher. © Westermann

Einmal müssen sie noch wach sein: Die Fußballer des FC Verden 04 bestreiten am Sonntag (14 Uhr) ihr Landesliga-Nachholspiel gegen den TSV Elstorf. Wahrscheinlich steigt das Match auf dem Kunstrasen des Saumurplatzes am Verwell.

Verden – „Der Naturrasen ist zu hart gefroren, daher werden wir wohl ausweichen“, kündigte Frank Neubarth am Donnerstag an. Für den Trainer und sein Team ergibt sich die Möglichkeit, bis auf fünf Punkte an Bornreihe ranzurücken und somit nach der Winterpause noch mal angreifen und den Druck auf den Primus erhöhen zu können.

„Alles weit weg, da kann noch so viel passieren“, meint Neubarth. Klar ist aber, dass er die Chance gerne nutzen möchte: „Zum einen wäre es ein wunderbarer Abschluss eines insgesamt erfolgreichen Jahres, zum anderen würde es die Spannung für den Rest der Saison erhöhen.“

Neubarth hofft auf Hoins und Schmude

Dabei dürfe aber eines nicht passieren – das Match auf die leichte Schulter nehmen. „Elstorf hat uns schon letzte Serie mit einem Remis geärgert, das war aber unsere eigene Schuld. Das Team wird sicher stabil stehen wollen und mit den schnellen Leuten vorne auf Umschaltaktionen lauern“, erwartet der FC-Coach einen Kontrahenten wie in vielen anderen Begegnungen. Somit gelte es, selbst hinten sicher zu stehen, nicht in Konter zu laufen und sich in der Offensive durchzusetzen.

In der eigenen Elf wird es nicht so viele Änderungen gegenüber der Vorwoche geben. Neubarth hofft aber noch auf die genesenen Dennis Hoins und Jonathan Schmude: „Mal sehen, wie bei ihnen die Entwicklung bis Sonntag ist.“