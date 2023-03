Jacobsen-Team verspielt den Sieg

Auch wenn Beeke Hermann hier völlig frei zum Wurf kommt, kassierte sie mit der JH MoIn eine Niederlage. © ha

Revanche verpasst: Auch im Rückspiel musste sich die weibliche A-Jugend der JH MoIn Wesermarsch dem TSV Altenwalde geschlagen geben. In eigener Halle setzte es für den Handball-Landesligisten eine 30:32 (17:17)-Niederlage. Damit wartet das von Maren Jacobsen nun schon seit vier Spielen auf ein Erfolgserlebnis.

Morsum/Intschede – Die Begegnung wurde erst in den Schlussminuten entschieden. Sieben Minuten vor dem Ende hatte es nach einem Treffer von Malena Bär noch danach ausgesehen, als sollte die Gastgeberinnen ihre Negativserie beenden können – 30:28. Zumal die JH zuvor einen Rückstand von vier Toren aufgeholt hatte. Es kam jedoch anders, wie Maren Jacobsen erläuterte: „Anstatt das Momentum zu nutzen, haben wir plötzlich den Faden verloren. Der Spielfluss war weg und es wurde viel zu überhastet abgeschlossen“. Altenwalde nutzte das aus und machte mit vier Treffern den Sieg perfekt.

Schon der Start in die Partie war alles andere als optimal gelaufen – 2:7 (8.). Erst nach diesem Rückstand fanden die Gastgeberinnen zu ihrem Spiel und starteten eine Aufholjagd. Beim 15:15 (24.) durch einen Treffer von Beeke Hermann war erstmals der Ausgleich geschafft, ehe es mit einem 17:17 in die Pause ging. Auch zu Beginn der zweiten Hälfte waren die Gäste zunächst das bessere Team und legten ein 24:20 (41.) vor. Angeführt von der zehnfachen Torschützin Janne Jacobsen wussten die Gastgeberinnen das Spiel erneut zu drehen, ehe nach dem 30:28 (53.) in der verbleibenden Spielzeit kein Treffer mehr gelingen sollte.

A Wochenende stehen für die JH gleich zwei Auswärtsspielen auf dem Programm. Zunächst geht es zur JMSG HSG Hude/Falkenburg-Elsflether Tb und dann zum TvHD Oldenburg.

Tore JH MoIn: Anneli Friemel (2), Janne Jacobsen (10), Laura Brecht (1), Beeke Hermann (3), Lotta Rode (1), Merle Osmer (4), Malena Bär (3), Eva Schlebusch (2/1), Mareike Hachmeister (2), Carolin Hachmeister (2). bos