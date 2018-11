Ole Jacobsen rettet SG noch das 27:27

Daverden - Erster Punktverlust für die SG Achim/Baden III in der Handball-Landesklasse. Bei der TS Woltmershausen musste sich das Team von Ralf Wesemann mit einem 27:27 begnügen, behauptete aber dennoch die Tabellenführung. Auch der TSV Daverden II musste sich gegen Habenhausen beim 32:32 mit einem Punkt begnügen.

TSV Daverden II - ATSV Habenhausen III 32:32 (15:15). Zehn Minuten vor dem Abpfiff hatte es nach einem Treffer von Jannis Hördt zum 29:26 noch nach einem Sieg für die Gastgeber ausgesehen. Doch in der Folge lief auf Seiten der Daverdener nicht mehr viel zusammen. Letztlich konnte das Team von Gerd Meyer sogar froh sein, dass Routinier Benjamin Fleischer in der Schlussminute noch der Treffer zum 32:32-Endstand gelang. „Aktuell kriegen wir es einfach nicht auf die Kette, dass wir unsere Gegner unter 30 Toren halten. Dennoch hätten wir die Führung nach Hause bringen müssen“, ärgerte sich Daverdens Trainer. Nach dem zweiten sieglosen Spiel am Stück verbleibt die Landesliga-Reserve mit einem negativen Punkte- und Torekonto auf Rang acht.

TS Woltmershausen - SG Achim/Baden III 27:27 (13:11). „Wir haben unsere Leistung einfach nicht abgerufen. Dennoch ist der erste Punktverlust nicht dramatisch, zumal das Unentschieden auch in Ordnung geht“, bilanzierte SG-Coach Ralf Wesemann. Noch zu Beginn hatte es sogar nach einer Niederlage für den Primus ausgesehen. Da die Gäste jede Menge Chancen nicht zu nutzen wussten, sah sich der Favorit nach 13 Minuten einem 2:6 gegenüber. Erst nach diesem Rückstand wurde es langsam besser. Stefan Goldberg war es, der in der 22. Minute für die erste Führung sorgte – 10:9. Doch die Pusdorfer kamen ins Spiel zurück und führten zur Pause nicht nur mit 13:11, sondern bauten diesen Vorsprung auf 16:12 (33.) aus.

Doch das warf den Tabellenführer nicht aus der Bahn. Im Gegenteil. Erneut Goldberg eroberte mit dem 20:19 (47.) die Führung zurück. Als Rico Rosemeyer per Doppelschlag für Woltmershausen das 27:26 (59.) erzielte, roch es sogar nach der ersten Saisonniederlage. Doch da war ja noch der vierfache SG-Torschütze Ole Jacobsen, der dem Wesemann-Team noch das 27:27 rettete.

bjl