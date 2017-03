Isabel Fahl – sie trägt jetzt den Meistergrad

Achim - Gute Vorbereitung zahlt sich aus. Dieses Motto gilt für Isabel Fahl, die bei Bundestrainer Efthimios Karamitsos die Prüfung zum 1. Dan bestand und sich damit ab sofort den schwarzen Gürtel umbinden darf.

Zum Erreichen dieses Meistergrades hat die Kampfsportlerin des TSV Achim zielstrebig Karate geübt und sich zusätzlich mit Fitness körperlich gestärkt.

Der schwarze Gürtel ist der ein schöner Anreiz zur Bestätigung des erreichten Niveaus – eine Herausforderung. Markus Wilks, Übungsleiter beim TSV Achim und Träger des vierten schwarzen Gürtels (4. Dan), musste Isabel Fahl allerdings fast schon zur Prüfung überreden: „Sie trainiert seit über zehn Jahren leidenschaftlich und war so weit, dass es der richtige Weg ist, aber sie selber war noch skeptisch.“

Nach Gesprächen mit mehreren Karateka und dem Erforschen des eigenen Bauchgefühls erkannte Fahl ihren Weg und nahm das Ziel an. Bei der vorbereitenden Teilnahme am Budo-Workout-Kurs des TSV Achim unterstützten sie die weiteren Übungsleiter Rita Seebaldt, Roland Ebermann und Holger Brink. Der beliebte und erfahrene Karamitsos (7. Dan) nahm die Prüfung gemeinsam Rainer Tippe (6. Dan), Vertreter des Landesverbandes, bei 17 Kandidaten ab. Isabel Fahl zählte zu den wenigen, die keine Kritik einstecken mussten, sie durfte sie sich über eine tadellose Meisterleistung freuen.

Nun heißt es für die erst 20-Jährige, die seit 2006 im TSV Karate übt und inzwischen sogar 2. Spartenvorsitzenden ist, nicht ausruhen, sondern weitere Aspekte zu erfahren: „Karate ist so vielfältig, da kann ich in den nächsten Jahren noch viel üben.“ Die Sportart ist übrigens ein häufiges Gesprächsthema in der Familie, denn neben ihr trainieren Schwester Vibeke, Mutter Dagmar, Vater Andreas sowie Großvater, Cousin und Tante. Infos gibt es unter www.tsv-achim-karate.de oder bei Facebook.