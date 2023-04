Heiner Sievers mit viel Respekt nach Eyendorf

Von: Kai Caspers

In Eyendorf gefordert: Michele-Romina Dahlendorf © Westermann, Fritz

Vor einer hohen Hürde stehen die Damen des Handball-Landesligisten in der Partie beim MTV Eyendorf.

Intschede – Mit einer großen Portion Respekt geht Heiner Sievers in die Partie beim Tabellenzweiten MTV Eyendorf (Sa., 18 Uhr). „Da muss bei uns schon alles passen, wenn wir vor dort etwas mitnehmen wollen. Eyendorf hat bis dato in eigener Halle nur gegen Oyten verloren. Das ist eine richtig starke Mannschaft“, hat sich der Trainer des Handball-Landesligisten TSV Intschede beim Gastspiel des MTV in Oyten (35:37) ein persönliches Bild vom Gegner gemacht.

Aufgefallen ist Sievers in erster Linie der starke Rückraum des MTV, in dem die Schwestern Annika und Jana Fröhlich ganz besonders herausstechen. „Da müssen wir in der Deckung schon ordentlich arbeiten. Das Hinspiel haben wir zwar klar für uns entschieden, aber dieses Mal dürfte uns eine ganz andere Truppe erwarten. Dennoch fahren wir optimistisch nach Eyendorf und wollen an die gute Leistung aus dem letzten Spiel anknüpfen“, gibt Sievers als Marschroute vor. Personell drückt allerdings auf der Torhüterposition etwas der Schuh. kc