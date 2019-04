Intschede zeigt Nerven vom Punkt

Verden – Das Final Four im Handball-Regionspokal Mitte Niedersachsen der Frauen steht. Während der TuS Rotenburg aus der Landesklasse nach dem 29:27 beim Ligarivalen TSV Intschede schon die Favoritenrolle einnimmt, ist auch dem Regionsoberligisten TSV Morsum II nach dem kampflosen Einzug ins Semifinale einiges zuzutrauen. Eine klare Außenseiterrolle nimmt Regionsoberligist HSG Verden-Aller ein. Vierter im Bunde ist die HSG Mittelweser/Eystrup II.

HSG Cluvenhagen/Langwedel - HSG Verden-Aller 23:38 (10:17). Die Gäste wurden ihrer Favoritenrolle beim Team von Sven Warnke gerecht. „Allerdings sind wir im Final Four dann der klare Außenseiter“, erklärte Verden-Allers Trainer Niklas Bodenstab. Noch zu Beginn vermochten die Gastgeberinnen gut mitzuhalten. Bis zum 9:10 (21.) durch die sechsfache Torschützin Luisa Kallinowski war es eine Partie auf Augenhöhe. Dann zogen die favorisierten Gäste die Zügel straffer und gingen nach einem 7:1-Lauf mit einem deutlichen 17:10 in die Pause. In der zweiten Hälfte hatte das Bodenstab-Team konditionell mehr zuzusetzen und geriet nicht mehr in Gefahr. Beste Verdener Akteurin war Rechtsaußen Tabea Düsterhöft, deren acht Versuche allesamt ins Tor trafen.

TSV Intschede -TuS Rotenburg 27:29 (14:18). Entscheidend für die Niederlage war die schwache Quote vom Siebenmeterpunkt auf Intscheder Seite. Dabei hatte das Duell der beiden Ligarivalen gut begonnen. Denn das Team von Jannick Sievers und Lajos Meisloh lag nach dem 9:7 (14.) durch Cora Witzschke noch aussichtsreich im Rennen. Danach legten die Gäste jedoch einen Zahn zu und setzten sich erstmals deutlich ab – 17:12. In einer körperbetonten Begegnung hatte das Team von der Wümme viel richtig gemacht im Duell zweier gleichstarker Teams. Dennoch schmolz der Vorteil der Gäste, sodass die vierfache Torschützin Henrike Schwittek auf 26:27 (55.) verkürzte. Doch in der Folge gelangen der Rotenburgerin Inken Kühsel ein Doppelschlag zum vorentscheidenden 29:26 (57.). Beste Intscheder Torschützin war Marieke Witzschke (6).

bjl