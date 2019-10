TSV Intschede wahrt seine weiße Weste – 31:27

Intschede - Von Björn Lakemann. Durch den vierten Saisonsieg am Stück hat sich der TSV „Weserstrand“ Intschede an der Tabellenspitze der Handball-Landesliga behauptet. Nach einem couragierten Auftritt fertigte das Team von Jannik Sievers und Co-Trainer Niklas Bodenstab den letztjährigen Vizemeister HSG Delmenhorst mit 31:27 (18:11) ab.

„Wir waren über 50 Minuten die deutlich bessere Mannschaft. Nach den vier gewonnenen Heimaufgaben werden wir nach den nächsten zwei Auswärtspartien wissen, wo die Reise für uns hingeht“, erklärte der zufriedene Jannik Sievers. Zwischen den Pfosten konnte sich der Aufsteiger auf einen brettstarke Alina von Ahsen verlassen, die neben etlichen Hochkarätern auch einige Gegenstöße eliminierte.

Nach einem Auftakt nach Maß (4:1/10.) stockte es kurz und die Gäste verkürzten auf 6:7. Doch die Sievers-Schützlinge ließen sich nicht ins Bockshorn jagen und erhöhten auf 11:6 (18.). Insbesondere die elffache Torschützin Michele Dahlendorf war ein steter Unruheherd und in der Folge beherrschte das Heimteam den Gast von der Delme nach Belieben.

Nach dem deutlichen 18:11-Pausenvorsprung ließen die Gastgeberinnen nicht locker und beim 23:15 (41.) nach einem weiteren Dahlendorf-Treffer deutete sich eine Delmenhorster Demontage an. Doch im Gefühl des sicheren Sieges schaltete Intschede einen Gang zurück und ließ zudem die nötige Rückwärtsbewegung vermissen. Daher ermahnte Keeperin von Ahsen auch ihre Vorderleute: „Ihr müsst einfach schnell zurück.“ Doch das klappte nur bedingt, wobei der Sieg aber nicht mehr in Gefahr geriet. „Wir haben Spaß am Spiel gehabt. Jetzt haben wir uns den Besuch beim Oktoberfest in Intschede redlich verdient“, bilanzierte Co-Trainer Bodenstab.

Tore TSV Intschede: Dahlendorf (11/5), Gerling (5), Meisloh (4), Lukovac (2), Albert (2), M. Witzschke (3), Hinz (2), C. Witzschke (1), Winkelmann (1).