Intschede sichert sich vorzeitig den Titel in der Handball-Verbandsliga

Intschede - Bereits einen Spieltag vor Saisonende sicherte sich die von Michelle Dahlendorf und Luisa Hahn trainierte weibliche A-Jugend des TSV Intschede durch einen 24:17 (9:10)-Erfolg bei der JSG Weserbergland die Meisterschaft in der Handball-Verbandsliga.

Das Team des Jahrganges 1998 kann stolz auf das Erreichte sein. Es hat sich gezeigt, dass durch eine starke Gemeinschaft, eine kontinuierlich Weiterentwicklung und jede Menge Motivation viel erreicht werden kann. Die beiden Trainerinnen gönnen sich nun jedoch eine Auszeit und die A-Jugend spielt künftig als dritte Intscheder Mannschaft bei den Damen.

Hameln erzeugt nur in der ersten Hälfte Spannung

In der Partie gegen das Team aus Hameln war lediglich in der ersten Hälfte Spannung drin. Die Gastgeberinnen konnten sich kurzfristig auf 6:3 (18.) absetzen und so einen kleinen Vorsprung herausarbeiten. Bis zum Seitenwechsel war Intschede jedoch wieder bis auf ein Tor dran. Im zweiten Durchgang sorgte dann Pia Bölke mit einem Doppelschlag und ihren Treffern zum 15:11 (39.) für die Vorentscheidung. Als Henrike Schwittek mit drei Toren und Lisa-Marie Gerling mit zwei Toren in Folge auf 20:12 (46.) erhöhten, war die endgültig Begegnung gelaufen. Am kommenden Sontag geht es zur HG Rosdorf-Grone. Die Mannschaft steht auf dem fünften Tabellenplatz.

Tore TSV Intschede: Mia Bruhn (2/1), Nora Holtgrefe (2), Cynthia Haase (1), Henrike Schwittek (3), Lisa-Marie Gerling (3/1), Marieke Witzschke (5/1), Pia Bölke (4), Theres Meisloh (4).

bos