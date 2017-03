Intschede lässt die Sektkorken knallen

Verden - Der TSV Intschede steht nach dem klaren 34:27-Sieg bei der HSG Mittelweser/Eystrup II bereits zwei Spieltage vor Saisonende als Meister der Handball-Regionsoberliga der Frauen fest, weil sich der direkte Konkurrent TSV Morsum II in eigener Halle knapp mit 21:22 gegen die HSG Cluvenhagen/Langwedel geben musste. Am Tabellenende rangieren weiter die HSG Stuhr und die HSG Mittelweser/Eystrup II.

HSG Mittelweser/Eystrup II - TSV Intschede 27:34 (8:17). Souveräne Vorstellung vom neuen Meister und Aufsteiger in die Regionsoberliga: Allerdings versprühte der TSV Intschede nur wenig Glanz bei seinem Erfolg beim Tabellenletzten. Bereits bis zur Halbzeit hatte die Mannschaft von Trainer Jens Behrens bei einem Vorsprung von neun Toren alles klar gemacht (17:8). In der zweiten Halbzeit war Intschede nicht immer ganz bei der Sache, so dass die Gastgeberinnen die Niederlage mit 27:34 in Grenzen halten konnten. Einen Tag später kam dann am späten Sonntagnachmittag die Kunde von der Morsumer 21:22-Niederlage gegen die HSG Cluvenhagen/Langwedel, so dass jetzt schon die Meisterschaft in trockenen Tüchern ist.

HSG Verden-Aller II - TSV Daverden 28:25 (15:12). „Endlich einmal haben wir unsere Chancen genutzt“, freute sich HSG-Coach Timo Lütje. Verden-Aller zeigte sich gegen die Gäste aus Daverden, die auf einige Stammspielerinnen verzichten mussten, von seiner besten Seite. Die Gastgeberinnen gingen früh mit 9:3 in Führung und bauten den Vorsprung auf 14:8 aus. Dann folgte ein kleiner Einbruch, so dass die Gäste auf 12:15 verkürzen konnten. Nach dem Wechsel kam Daverden sogar auf 19:20 heran, doch in der Schlussphase nutzte die HSG Verden-Aller II ihre Chancen wieder besser und gewann verdient mit 28:25. Eine starke Leistung beim Sieger bot Katja Pape im Tor. Beim TSV Daverden überzeugte die zehnfache Torschützin Ines Behnken.

TSV Morsum II - HSG Cluvenhagen/Langwedel 21:22 (11:11). „Das war eine unnötige Niederlage“, befand Marco Behrmann. „Cluvenhagen war nicht so gut, sondern wir waren so schlecht“, haderte der Morsumer Coach. HSG-Trainerin Svenja Vast sah das ein wenig anders: „Wir haben ein gutes Spiel gemacht und verdient gewonnen.“ Nach ausgeglichener erster Spielhälfte lag Cluvenhagen/Langwedel in der zweiten Halbzeit meist in Führung. Drei Minuten vor dem Abpfiff stand es 22:18 für die Gäste und die Partie schien entschieden. Morsum kämpfte sich aber durch drei Tore in Folge auf 21:22 heran und besaß sogar noch die Chance zum Ausgleich, die aber vergeben wurde. Eine starke Leistung beim Sieger bot die sechsfache Torschützin Janina Gülke. J jho