Intschede ist Tempoverschärfung des TV Oyten nicht gewachsen

Von: Kai Caspers

Da kommt Intschedes Cora Witzschke zu spät: Oytens fünffache Torschützin Mareen Köster ist einen Tick schneller und feiert mit dem TVO am Ende einen 40:31-Erfolg. © häg

Lediglich 15 Minuten durften die Damen des Handball-Landesligisten TSV Intschede im Derby beim TV Oyten II auf eine Überraschung hoffen. Doch nach dem 12:11 drückte das Team von Sebastian Kohls mächtig aufs Gaspedal und feierte am Ende einen völlig ungefährdeten 40:31 (24:18)-Erfolg.

Oyten –Die von Peter Bartniczak trainierten Gäste waren nach drei Siegen in Folge mit jeder Menge Rückenwind zum Derby angereist. Und zunächst hatte es auch den Anschein, als sollte Intschede den Favoriten ärgern können. „Mitte der ersten Halbzeit haben wir einige Umstellungen in unserer 6:0-Deckung vorgenommen. Die haben sich ausgezahlt“, verwies Kohls auf Ballgewinne, die von konsequent zu einfachen Toren per Gegenstoß genutzt wurden. Binnen zehn Minuten setzte sich die TVO-Reserve auf 20:14 ab und ging nach einem Treffer der neunfachen Torschützin Kim Pleß mit einem 24:18 in die Pause. Auch in der zweiten Hälfte setzte sich die Überlegenheit der Gastgeberinnen fort. Zehn Minuten vor dem Ende war beim 36:23 die Entscheidung auch längst gefallen. Kohls: „Wir konnten das enorme Tempo aus der ersten Hälfte nicht ganz halten. Trotzdem war das eine starke Vorstellung, zumal ich auch noch einiges probieren konnte.“

Auf Seiten der Gäste war es die 15-fache Torschützin Michel-Romina Dahlendorf, die das Ergebnis in der Schlussphase mit sechs Treffern noch etwas freundlicher gestalten konnte. „Wir hatten Höhen und Schwächen in unserem Spiel. So lange es ging, haben wir versucht mitzuhalten. Aber die Niederlage ist kein Beinbruch. Für uns heißt es jetzt Mund abputzen und weitermachen“, hielt sich die Enttäuschung bei Intschedes Peter Bartniczak in Grenzen.

Tore für den TV Oyten II: Pleß (9), Schulte (6), Wendt (6/3), Köster (5), Wolf (5), Gerling (4), Kennerth (3), Otten (1), Junge (1).

Tore für den TSV Intschede: Dahlendorf (15/6), Lukovac (4), Steinhauser (4), M. Witzschke (3), Henke (2), C. Witzschke (1), Meisloh (1), Ahnemann (1). kc