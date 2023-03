Intschede gibt sicheren Sieg noch aus den Händen – 35:35

Von: Björn Lakemann

Teilen

Trieb seine Mitspieler immer wieder an und machte in der Deckung ein starkes Spiel: Intschedes Mathis Lask. © ha

In weniger als einer Minute gab Handball-Regionsoberligist TSV Intschede einen bereits sicher geglaubten Sieg noch leichtfertig aus den Händen. Am Ende musste sich das Team von Ralf Ahndorf mit einem 35:35 (16:15) gegen den TV Sottrum begnügen und beendete die Saison auf Platz sechs.

Intschede – „Ich hätte mir schon einige Punkte mehr gewünscht. Zumal wir gerade in den Spielen gegen die Teams von oben nachgewiesen haben, dass wir mithalten können“, analysierte Ahndorf den Saisonverlauf. Noch im Hinspiel hatten die Intscheder deutlich mit 17:30 die Segel streichen müssen. Auch im Rückspiel ging in der Startphase nahezu alles daneben. In der 16. Minute leuchtete ein ernüchterndes 4:10 von der Anzeigentafel. Doch die Intschede schüttelten kurz den Schlaf aus den Gliedern und in der Folge lief es erheblich besser. Dem achtfachen Torschützen Tobias Albert glückte per Doppelschlag sogar die Pausenführung – 16:15. In der zweiten Hälfte stellte Frithjof Henke auf 23:19 (39.). In einer gut gefüllten Thedinghauser Sporthalle kochte die Stimmung fast über. Doch die Gäste blieben dran und der elffache Torschütze Hauke Herbst glich zum 28:28 (50.) aus. Die Ahndorf-Schützlinge blieben hellwach und nach einem Siebenmeter von Michel Fastenau deutete beim 35:32 vieles auf den achten Saisonsieg hin. Doch Pustekuchen. Die Gäste bewiesen Moral und stellten in weniger als einer Minute noch den umjubelten Ausgleich her und sorgten somit für das einzige Unentschieden des TSV Intschede. „Bei uns war Mathis Lask der Spieler der Partie. Er hat die Mannschaft immer wieder angetrieben und in der Abwehr eine überragende Leistung gezeigt“, so Ahndorf.