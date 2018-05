Pia Böhlke träumt vom ganz großen Sprung

17-jährige Intschederin zur HSG Nienburg

+ Pia Böhlke

Intschede - Mit sofortiger Wirkung wechselt die 17-jährige Pia Böhlke von MoIn Wesermarsch zur A-Jugend der HSG Nienburg. Die Mannschaft hat bereits einen Startplatz in der Oberliga sicher, peilt an diesem Wochenende jedoch in Edemissen den großen Sprung an – den Aufstieg in die Bundesliga. Mit dabei ist dann auch die durchsetzungsstarke Kreisläuferin Pia Böhlke, die mit ihrem neuen Team neben der HSG Osnabrück auf den Zweitliganachwuchs des SV Werder Bremen sowie den amtierenden Deutschen Meister Thüringer HC trifft.