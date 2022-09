TSV Intschede bleibt ohne Chance – 22:41

Von: Björn Lakemann

Hochgestiegen: Intschedes Daniel Meyer erzielte hier einen seiner vier Treffer gegen Rotenburg III. Das Ahndorf-Team hatte beim 22:41 aber keine Chance. © Albrecht

„Uns war klar, dass es in dieser Saison nur um den Klassenerhalt geht. Gegen eingespielte Rotenburger war nichts zu holen“, nahm Ralf Ahndorf, Coach des Handball-Regionsoberligisten TSV „Weserstrand“ Intschede, nach dem 22:41 (14:19) gegen die TuS-Dritte kein Blatt vor den Mund

Intschede – Der TSV Intschede agierte über weite Strecken schläfrig, eine Rückwärtsbewegung war nur in Ansätzen zu erahnen. Gegen gedankenschnelle und extrem gegenstoßstarke Wümmestädter erwischten nur der elffache Torschütze Tobias Albert sowie mit Abstrichen Keeper Daniel Sonnemann einen guten Tag. Anders ihre Teamkollegen, die allesamt neben der Spur über den Hallenboden in Thedinghausen trabten. Die dritte Vertretung des Oberligisten untermauerte indes ihre Anwartschaft auf einen oberen Platz im Endklassement und führt die Tabelle an.

Nur bis zum 1:1 (2.) nach einem Treffer von Mathis Lask bewegte sich der TSV auf Augenhöhe, bevor die Gäste einen Zahn zulegten – beim 12:5 (18.) stand bereits so gut wie fest, dass die Gäste das Parkett als Sieger verlassen würden. Tobias Albert schweißte zwar seine nächsten beiden Treffer wuchtig ein (7:12, 21.) ein, sodass die Zuschauer auf Spannung hofften. Das Ahndorf-Team wehrte sich bis zur Halbzeit und war nach dem 10:14 (23.) durch Albert sogar in Schlagdistanz.

Coach Ralf Ahndorf bemängelt Einstellung

Dann forcierten die Gäste um Luca Bruns, der zehn Treffer setzte, das Tempo und erhöhten auf 25:16 (35.). Ahndorfs Aufforderungen, in der Defensive mehr Zugriff zu haben, verhallten ungehört. „Unsere Vielzahl an technischen Fehlern wurde nach hinten raus bestraft“, befand Albert auf Nachfrage. Sein Trainer, der in Stuhr wohnt, wusste: „Mir fehlte die Einstellung zum Spiel, die Gäste haben uns in den ersten Minuten nach dem Wechsel direkt den Zahn gezogen. Gegen diese Mannschaft werden aber noch ganz andere Mannschaften Probleme bekommen.“

Nach der Niederlage gegen die TuS-Zweite am ersten Spieltag hatte auch die Dritte mit dem TSV leichtes Spiel. In ihrer nächsten Partie empfangen die Jungs vom Weserstrand in zwei Wochen die SG Achim/Baden III, die nach der Auftaktniederlage mit zwei deutliche Erfolgen in die Spur gekommen ist.