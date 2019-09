TSV Intschede baut rechtzeitig um – 35:33

Intschede – Die Landesliga-Frauen des TSV Intschede verteidigten dank eines hauchzarten 35:33 (18:23)-Erfolges im Heimspiel gegen die dritte Vertretung des SV Werder Bremen die Tabellenspitze. Und das, obwohl sich die Schützlinge von Coach Jannik Sievers in der ersten Halbzeit einige „Tests“ leisteten.

Sievers stellte an einigen Schrauben, veränderte einiges. Das klappte nicht so ganz. Schnell lag der Aufsteiger 0:3 zurück, offenbarte dabei leichte Schwächen in der Defensive, fand auch vorne wenig Mittel, um die Gäste ins Grübeln zu bringen. Zwar gelang Jana Albert der erste Treffer zum 1:3, doch danach bauten die Bremerinnen ihre Führung kontinuierlich aus, führten so absolut verdient über ein 18:12 (23.) mit 23:18 zur Pause.

In der drehte der Intscheder Trainer wieder alles zurück, prompt lief es nach Wiederanpfiff immer besser, fanden die Intschederinnen nun zu ihrer gewohnten Form. In der 48. Minute gelang Friederike Hinz erstmals der Ausgleich zum 29:29, Michele Dahlendorf legte dann zum 30:29 nach. Hinz machte mit dem 35:32 (59.) dann alles klar.

Tore TSV Intschede: Bruhn (3), Dahlendorf (9/5), Witzschke, Hinz, Albert (je 4), Kastens, Lukovac, Hahn (je 1), Meisloh (8/2). vst