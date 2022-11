Internationale Platzierung für Brianne Beerbaum

Teilen

Behauptete sich in Belgien gegen starke internationale Konkurrenz: Brianne Beerbaum vom RV Aller-Weser. © häg

Brianne Beerbaum holte für den Kreis Verden eine internationale Platzierung, denn die junge Reiterin vom RV Aller-Weser, konnte sich im belgischen Sentower Park gegen starke internationale Konkurrenz behaupten. Im CSICh, einem Zeitspringen mit einer Hindernishöhe von bis zu 1,25 Meter, belegte Beerbaum im Sattel des Schimmels Carlucci Platz drei.

Verden – Gemeinsam mit dem 16-jährigen Holsteiner Wallach von Calido blieb sie fehlerfrei und verpasste eine noch bessere Platzierung nur um wenige Zehntelsekunden. Im Zwei-Phasen-Spezial (CSICh), mit Hindernissen bis zu 1,15 Meter, wurde Brianne Beerbaum zudem mit Boston de Sainval (Parco x MV Hurlevent) siebte. Beide Umläufe absolvierten die junge Reiterin und der 11-jährige Wallach ohne Fehler.

Im Rahmen der internationalen Turnierserie in Riesenbeck wurde ein Late Entry-Turnier ausgetragen, an dem auch Alexa Stais aus Thedinghausen teilnahm. Die am Stall von Markus und Meredith Michaels-Beerbaum tätige Südafrikanerin startete in einer Springpferdeprüfung der Klasse L für sechs- bis siebenjährige Pferde und belegte dort auf dem sechsjährigen Oldenburger Wallach Conthindo (Conthinder x MV Vivant de Heffinck) mit einer Wertnote von 8,00 einen guten siebten Platz. Noch etwas besser schnitt Alexa Stais mit Match Point, einem sechsjährigen Hannoveraner Wallach von Messenger ab, mit dem sie in einer Springpferdeprüfung auf M*-Niveau für fünf- bis siebenjährige Pferde teilnahm. Von den Richtern erhielt das Duo eine Wertnote von 8,30, die ihnen letztlich Platz vier einbrachte.

Der Reitclub St. Georg zu Bremen veranstaltete ebenfalls ein Turnier mit Prüfungen bis zur Klasse M*. Auch hier gab es einige Erfolge für den Kreis Verden, wie zum Beispiel den Sieg von Anna-Lena Vagt (RV Aller-Weser) in einem Dressurwettbewerb. Im Sattel von Danny Boy erreichte sie eine Wertnote von 7,0, mit der sie die Konkurrenz deutlich auf die Plätze verwies. In der L*-Dressur schnappte sich Lea Abramowsky vom RC Hagen-Grinden mit I’m black Platz sieben. Weitere Platzierungen erzielten Neele Fahrenholz (RV Thedinghausen) und Lifestyle in der Dressurreiterprüfung der Klasse A, die vierte wurden und Carina Masanek (RG Klein Hollen) und Saphir, die auf demselben Level Rang drei belegten. In der E-Dressur belegten Nele Begemann (Verdener Schleppjagd-RV) und Fanta Platz sechs. kk