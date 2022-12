Intensives Derby zwischen Oyten und Verden II endet 1:1

Von: Frank von Staden

Teilen

Verdens Paul Gauert kann in dieser Szene Oytens Arouna Joel Ahizi (l.) zwar das Leder abjagen – am Ende aber keine drei Punkte beim 1:1. © Hägermann

Gerechte Punkteteilung am Freitagabend bei klirrender Kälte in einem Kreisderby, das vom Format her durchaus zu einem der besseren gezählt werden darf. Zwar fielen beim 1:1 (1:0) zwischen dem TV Oyten und dem FC Verden 04 II nicht viele Tore, doch taktisch hatte diese Bezirksliga-Partie durchaus einiges zu bieten.

Oyten/Verden – Von Beginn an entwickelte sich in dieser Abendbegegnung ein intensives Spiel, das auf rutschigem, aber doch gut zu bespielendem Geläuf, durchaus Niveau hatte. Beide Teams begegneten sich dabei auf Augenhöhe. Vor allem in der Defensive, sodass es zumindest im ersten Abschnitt nicht viele 100-Prozenter zu bestaunen gab. Zu oft misslang da der letzte, entscheidende Pass. So verbuchte der Gast aus Verden zwei nennenswerte Möglichkeiten in den ersten 45 Minuten, der TVO letztlich nur eine – und dennoch durfte er eine knappe 1:0-Führung mit in die Pause nehmen. Der Treffer fiel in der 25. Minute durch Anton Strodthoff, der ein Zuspiel des agilen Robel Tesfo mit der Innenseite aus 14 Metern versenken konnte. Zuvor drückte allerdings Noah Daust einen Lupfer aus vollem Lauf über TVO-Keeper Christian Rathjen – aber auch übers Tor (10.). Wenig später scheiterte Ole Sievers aus halblinker Position mit einem Schuss an den langen Pfosten (21.). „Das war absolut okay. Ein Spiel, das auf gutem Niveau geführt wurde“, meinte da Oytens Coach Jan Fitschen auf dem Gang in die Kabine, sein Pendant Jan Twietmeyer indes trauerte da vielmehr den beiden vergebenen Chancen hinterher.

Auch nach dem Wechsel versuchten die Verdener die Hausherren immer wieder mit Positionswechsel aus der Reserve zu locken und hatten damit auch in der 68. Minute Erfolg, als Finn Austermann erst an Rathjen scheiterte, Nick Zander im Nachschuss aber hellwach blieb und verdient auf 1:1 (68.) stellen konnte. Dem eingewechselten Linus Pucks bot sich dann kurz vor Schluss (88.) die Riesenmöglichkeit zum Oytener Sieg, doch scheiterte er am gut reagierenden Thorben Bruns. „Wir haben es vor allem defensiv gut gegen Verden gemacht, der FC hatte nach vorn doch einiges zu bieten. Deshalb kann ich mit dem Ergebnis gut leben“, so Fitschens späteres Fazit.

Nicht ganz zufrieden war da Jan Twietmeyer: „Wir haben es am Ende immer etwas zu kompliziert gemacht. Oyten war im Grunde nur stark durch unsere Ballverluste. Aber ja, letztlich können beide mit dem 1:1 leben.“