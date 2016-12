Senci und Kaya am treffsichersten

Geheimfavoriten straucheln bei Hallenkreismeisterschaft

Traf am Sonntag insgesamt dreimal für den TSV Bassen II und steht mit seinem Team am 22. Januar 2017 auch verdient in der Endrunde: Yannik Gerken (Mitte).

Achim - Von Frank von Staden. Lebt er nun – oder war es das für den klassischen Hallenfußball, so, wie wir ihn in den vergangenen zwei Jahrzehnten gesehen haben? Eine Frage, die am Sonntag bei den „1. inoffiziellen Hallenkreismeisterschaften“ in der Achimer Gymnasiumhalle nicht beantwortet werden konnte. Die Zuschauerresonanz war eher bescheiden. Der ungebrochene Spaß am Hallen-Kick war aber allen teilnehmenden Teams anzumerken. Auch, wenn wieder einige Geheimfavoriten für die Endrunde die Segel streichen mussten.

So in der „Hammer-Gruppe 2“, wo gleich vier Kreisligisten aufeinandertrafen. Überrascht wurden die Organisatoren allerdings erst einmal vom unentschuldigten Fernbleiben der SG Holtebüttel/Walle. „Uns hat bis zum Sonntagmorgen niemand davon in Kenntnis gesetzt, dass diese Mannschaft nicht erscheinen kann“, schüttelten da Turnierleiter Uwe Stolte sowie NFV-Kreis-Boss Horst Lemmermann nur den Kopf.

Gleich in der ersten Partie dieser Gruppe musste sich der TSV Achim im Ortsduell dem TSV Uesen geschlagen geben – und war damit quasi schon ausgeschieden. „Ich halte nichts davon, im Herrenbereich diesen berührungslosen Futsal einzuführen. Wir betreiben immer noch einen Männersport! Aber vielleicht sollten wir im nächsten Jahr doch für die nun offiziellen Hallenmeisterschaften melden, damit wir endlich mal wieder in die Endrunde kommen“, grantelte da später Achims Coach Rüdiger Hilbers. So kam sein Team gegen Dörverden nur zu einem 0:0 und im entscheidenden Match gegen Fischerhude gelang Behcet Kaldirici nur noch das 1:1, nachdem Dennis Klee das Team von der Wümme in Führung brachte. Dreifacher Torschütze in dieser Gruppe, in der auch noch Fischerhude weiterkam, war Uesens Christopher Klix.

Federn lassen musste bereits am Morgen der TSV Ottersberg II, der als einer der Favoriten in der Fünfergruppe mit Oyten II, Otterstedt, Langwedel-Völkersen II sowie dem FC Verden 04 II an den Start ging. Im ersten Spiel gegen den TSV Otterstedt sah es auch noch nach dem Siegtor durch Arthur Janot gut aus, doch in einem sehr robusten Spiel gegen Verden (je eine Zeitstrafe für Verdens Marcel Kruse und Ottersbergs Roman Janot) setzte es ein 1:3. Zwei weitere Remise bedeuteten das Aus. Besser machte es hier vor allem die Crew von Trainer Abdoul Bouba. Zwar trafen beim TVO II nur Armin Catovic (2) und Maurice Grassee ins Schwarze, doch reichte das, um sich mit letztlich zehn Punkten den Gruppensieg zu holen. Weiter kam zudem der FC Verden 04 II mit sieben Zählern.

Relativ spannend ging es in der Vorrundengruppe 3 zu, in der es keinen klaren Favoriten gab. Zum Auftakt trennten sich zwar die Etelser Reserve und die Rot-Weißen aus Achim mit 0:0. Dann bekamen die Zuschauer aber endlich Buden zu sehen. Die torreichste Partie lieferten sich dabei der SV Hönisch und der TSV Bassen II, bei dem einige lange verletzte 1. Herren-Spieler aushalfen. Doppeltorschützen beim knappen Erfolg der Bassener waren Yannik Gerken für die Grün-Roten und Tristan Schmidt für den SVH. Am Ende war David Hennings verwandelter Strafstoß ausschlaggebend für die Bassener – 3:2. Gruppensieger allerdings wurde die Crew von Coach Carsten Huning. Die Achimer zeigten ihr bestes Spiel gegen den TSV Bassen II, dominierten dank den Toren von Özgür Görmez, Faruk Senci sowie Aydin Burg deutlich mit 3:0.

In der Gruppe 4 schließlich waren die Rollen klar verteilt. Nur Außenseiterchancen besaßen da im Vorfeld der Borsteler FC sowie der TSV Posthausen. Letztlich setzten sich die Favoriten SVV Hülsen und TB Uphusen II recht deutlich durch. Bester Torschütze in dieser Vorrunde war dabei Hülsens Onur Kaya, der beim 4:0 gegen den TSV Posthausen doppelt traf und auch zweimal gegen den BFC zulangte (4:0).

Weiter geht es jetzt am 22. Januar 2017. Die jeweils ersten beiden Teams einer Gruppe ziehen in die Endrunde ein, die wiederum in der Achimer stattfindet.