Innenbandriss im Knie: Bicakci liegt lange auf Eis

Uphuser fehlt fünf bis sechs Wochen

+ Fünf bis sechs Wochen auf Eis: Uphusens Mert Bicakci.

Uphusen - Die Diagnose traf den TB Uphusen am Montag ins Mark: Mert Bicakci zog sich beim 2:0-Sieg in Spelle einen Innenbandriss im rechten Knie zu. Fabrizio Muzzicato, Trainer des so erfolgreich in die Saison gestarteten Fußball-Oberligisten, bezifferte die Ausfallzeit seines Offensiv-Außen auf Nachfrage dieser Zeitung auf fünf bis sechs Wochen: „Es steht zwar noch ein Ultraschall aus, ich denke aber, dass sich an der Diagnose nichts mehr ändern wird. Das ist natürlich für Mert und auch für uns bitter.“