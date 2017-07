Kanute Ingo Karius sichert sich zwei Titel

Verden - Bei den Norddeutschen Kanurennsportmeisterschaften auf der Regattabahn Allermöhe fischten die Kanuten des WSV Verden insgesamt sechsmal Edelmetall aus der Dove-Elbe. Drei Tage Dauerregen und Windböen machten die Regattastrecke zwar zu einer echten Herausforderung, doch davon ließen sich die Verdener Kanuten nicht beeindrucken.

Ingo Karius sicherte sich gleich zwei Titel bei den Senioren C. Der Verdener gewann im K1 über 500 und 5000 Meter. Karius war eigentlich als Canadier Fahrer gemeldet, aber auf Grund fehlender Gegenmeldungen stieg er kurzerhand in ein Kajak, und zeigte, dass ihm auch das Boot liegt. Durch die beiden Siege sicherte er sich einen Startplatz bei der Deutschen Meisterschaft Ende August in München.

Sein Junior, Jannes Karius, stand ihm in nichts nach und gewann im K4 über 500 und 5000 Meter ebenfalls die Goldmedaille. Mit Fynn Krause vom MKC Münden erpaddelte er sich im K2 über 500 Meter auch noch Silber Damit qualifizierte sich Jannes mit den Mannschaftsbooten und durch einen fünften Platz im Finale im Einerkajak über 500 Meter ebenfalls für die DM.

Im K4 über 200 Meter erzielte Thure Meluhn mit der RG Nord-West der männlichen Junioren die Bronzemedaille. Mit seinem Zweier Partner Leon Kubo vom Hamburger Kanu Club erreichte er zudem dreimal das Finale. Den achten Platz erzielte Meluhn auf der Langstrecke.

Justin Arndt, der sein erstes Jahr in der männlichen Jugend paddelt, erreichte mit seinem K2 Partner Tjorben Schipke aus Hamburg über 1000 Meter das Finale. Auf der Langstrecke erzielte er den zehnten Platz.

Verletzungsbedingt konnte Kyra Klaft nicht an der Norddeutschen Meisterschaft teilnehmen. Aufgrund ihrer bisherigen Leistungen ist sie für die DM gesetzt und darf mit nach München fahren.